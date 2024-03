Marché moto en février : Honda et Yamaha loin devant, BMW retrouve le podium, Zontes et CFMoto aux portes du Top 10

On avait quitté le marché moto sur un démarrage poussif en janvier 2024, avec des chiffres en baisse de 6,4 % par rapport à 2023.

Les données de AAAData concernant le marché moto de février sont plus encourageantes, avec un mois record sur les dix dernières années : 14 938 unités vendues, soit une hausse de 4,4 % par rapport à 2023, une année qui, il est vrai, comptait un jour de moins (28 contre 29 en 2024).

Un regain qui profite encore et toujours au numéro un des ventes en France : Honda. Avec 3 496 deux-roues vendus en février 2024, Honda domine outrageusement le marché hexagonal, suivi à bonne distance de Yamaha (2 471 unités) et encore plus loin du constructeur allemand BMW qui retrouve le podium après un mois de janvier compliqué (1 379 unités). Kawasaki (4ème avec 1 264 unités) talonne BMW, tandis que Triumph, 5ème, est quelque peu décroché avec 818 unités.

On retrouve ensuite KTM (800 unités), Suzuki (682 unités), Ducati (383 unités), Harley-Davidson (370 unités) et Piaggio (282 unités) pour compléter le Top 10. Un classement que pourraient bien intégrer prochainement deux marques chinoises : Zontes, 11ème avec 204 unités et CFMoto avec 188 unités écoulées en février 2024.

Dans le détail des modèles, c’est le scooter Honda Forza 125 qui s’est le plus vendu en février 2024 (521 unités), suivi de près par la 1ère moto, la nouvelle BMW R 1300 GS (450 unités) et un autre scooter, le Yamaha XMax 125 (355 unités). Le Honda PCX 125 (285 unités) et le Yamaha TMax 560 (252 unités) complètent le Top 5 des meilleures ventes, devant les motos Honda CB750 Hornet (250 unités), et un beau tir groupé Yamaha : Yamaha MT-07 Tracer (235 unités), Yamaha MT-07 (230 unités), Yamaha Ténéré 700 (228) et Yamaha MT-09 (220 unités).

Aux portes du Top 10, on retrouve le Honda X-ADV (214 unités), la Honda CB500F (207 unités) et la Kawasaki Z900 (205 unités), puis plus loin les Honda Transalp 750 (180 unités), Honda CBF125R (172 unités) et Yamaha MT-09 Tracer (172 unités également), Triumph Street Triple 765 (170 unités) et Zontes 125 (170 unités), la Honda NT1100 (158 unités), la Kawasaki Z650 (156 unités), la Suzuki V-Strom 800 (144 unités) et le Honda ADV 350 (139 unités), qui complètent le Top 20 de février 2024.

À noter également les bons démarrages de la Kawasaki Eliminator 500 (128 unités) et de la Triumph Speed 400 (91 unités).

Période traditionnellement plus favorable à la pratique de la moto et marquée par les arrivées en concessions des nouveautés de l’année en cours, le mois de mars devrait toutefois quelque peu souffrir d’une météo parfois aléatoire. A voir si cela se répercutera sur les chiffres de ventes. La réponse dans quelques jours.