C'est jour de fête pour le Ducati Scrambler

Pour 2025, la marque italienne Ducati convie les fans de la famille Scrambler avec un programme alléchant.

Les 12 et 13 juillet, Ducati invite ainsi tous les passionnés à profiter d'une journée de balade à travers les magnifiques paysages du Lac de Garde, dans le nord de l'Italie, avec un circuit en boucle qui englobe certains des sites les plus fascinants de la région. Au départ et à l'arrivée de Campione, l'itinéraire prévu par la marque traverse ainsi le parc Alto Garda Bresciano, avec un arrêt au lac Idro, un lac de montagne. L'itinéraire comprendra également un passage sur laStrada della Forra, considérée comme l'une des routes les plus spectaculaires au monde pour ses courbes taillées dans la roche et ses vues imprenables sur le lac.

Un cadre naturel unique à découvrir à deux-roues, sur son propre Ducati Scrambler ou en en profitant pour essayer l'un des modèles 2025 de la gamme mis à disposition par la marque (Scrambler Nightshift, Scrambler Icon, Scrambler Icon Dark, ou Scrambler Full Throttle).

En parallèle des balades, les Ducati Scrambler Days of Joy 2025 introduiront une activité inédite : le Wingfoil. Il s'agit d'un sport qui combine une planche équipée d'un foil (une aile qui soulève la planche au-dessus de l'eau) et une voile portable, manipulée sans être fixée, permettant de "voler" au-dessus de l'eau en utilisant la force du vent.

Y a de la joie, au pays Ducati Scrambler !

Sous la direction d'instructeurs professionnels et avec la participation de Lorenzo Casati (un jeune talent italien et l'un des kite-surfers les plus prometteurs au monde) les participants à l'évènement pourront ainsi apprendre les bases de ce sport dans le cadre magnifique du lac de Garde.

Pour les moins tentés par ce genre d’expérience, des chaises longues, des parasols, un baby-foot seront également à disposition.

Pour plus d'informations sur l'horaire, le programme, les coûts et comment s'inscrire, vous pouvez visiter la section dédiée sur le site Scramblerducati.com ou écrire à dre@ducati.com.