Ducati Scrambler Icon Dark et Full Throttle 2025 : le pays de la joie s'assombrit

À l'occasion d'un nouvel épisode de la Ducati World Première 2025, la marque de Bologne a dévoilé deux nouveaux membres de la famille Scrambler : les Icon Dark et Full Throttle 2025.

Deux déclinaisons aux ambitions différentes, l'Icon étant le modèle le plus accessible de la famille Scrambler (à partir de 9 990 € pour l’Icon Dark), et le Full Throttle la déclinaison la plus sportive de la gamme (à partir de 12 560 €).

Pour 2025, l'Icon se pare donc de noir avec cette version Dark (sombre en VF) toute en sobriété et qui joue sur les différents matériaux noirs pour apporter des contrastes sur une livrée sans fioriture.

Du noir, on en retrouve également sur le modèle Scrambler Full Throttle 2025, avec une robe qui s'inspire cette fois des compétitions américaines de Flat Track disputées sur des pistes en terre.

Les plaques de numéro latérales sont ornées du chiffre 62, qui fait directement référence à 1962, l'année de lancement du premier Ducati Scrambler. Le caractère sportif de la version Full Throttle 2025 est souligné par le revêtement de la selle et la livrée héritage noir et bronze, une couleur également reprise par les jantes en aluminium, inspirées des motos et voitures de course des années 1970, et la finition noire des protections thermiques de l'échappement et des caches latéraux avant.

Le guidon abaissé à section variable, un garde-boue avant court, un arrière dépourvu de garde-boue renforcent ce style sportif complété par le silencieux Termignoni homologué, les clignotants Ducati Performance LED et le Ducati Quick Shift (en montée et en descente) de série.

Pour le reste, on retrouve les éléments de la seconde génération des Ducati Scrambler : le tableau de bord TFT de 4,3 pouces, le moteur bicylindre Desmodue (73 chevaux, également disponible en version A2), les nouveaux carters d'embrayage et d'alternateur, les caches-courroie, l'accélérateur Ride-by-wire, le shifter, plusieurs modes de conduite, et l'ABS en virage.

Le Scrambler Icon Dark sera le premier à débarquer dans les concessions, fin octobre, tandis que le nouveau Full Throttle est attendu pour décembre 2024.