Les Yamaha MT-09, MTN125 et YZF125 rappelées en concession pour Yamaha

Les campagnes de rappel tombent mal pour les concessionnaires Yamaha.

En pleine reprise de la saison moto, marquée par le retour du beau temps et de températures plus propices aux balades, la marque japonaise Yamaha vient d'annoncer deux campagnes de rappel pour ses petites MTN125 et YZF125 et le roadster MT-09.

Dans le cas des 125 cm3, 517 motos sont concernées, avec, en cause, le fusible de sauvegarde (Back-Up). Le constructeur précise : « En raison de l’absorption du courant électrique par le redresseur/régulateur, sur certaines unités et pendant l’utilisation, le fusible de sauvegarde (BACK-UP) de 7.5A pourrait facilement griller. Il en résulte une impossibilité de redémarrer le moteur du véhicule. Dans les cas extrêmes, le moteur du véhicule pourrait s’arrêter pendant la conduite. »

L'opération consiste à remplacer impérativement le fusible de sauvegarde (BACK-UP) de 7.5A par un fusible d’ampérage supérieur.

La Yamaha MT-09 également concernée par une campagne de rappel

Pour la Yamaha MT-09, 403 motos sont rappelées en concession pour remplacer les repose-pieds conducteur. Sur certaines unités (les MT-09 2025 standard, SP et Y-AMT ainsi que les MT-09 SP 2024), la forme des repose-pieds conducteur pourrait être incorrecte. Lors de la mise à jour du moule de production, des données de conception 3D erronées ont été utilisées, avec comme conséquence une forme de repose-pieds différente de l'originale et non conforme aux exigences de l'Union Européennes.

Les clients possesseurs d'une des motos concernées ont été prévenus par courrier recommandé et doivent maintenant prendre rendez-vous dans les meilleurs délais avec leur concessionnaire afin de faire procéder gratuitement à l'intervention prévue pour leur modèle.