Ultraviolette cartonne avec son nouveau scooter électrique

Disponible en France grâce à une distribution assurée par Pink Mobility, la marque indienne Ultraviolette mise sur des motos électriques à la technologie de pointe pour séduire.

Si l'offre dans l'hexagone se résume à sa moto électrique F77 Mach 2 Recon, un modèle spécialement adapté pour les marchés européens, la start-up indienne compte également conquérir son marché domestique.

Pour cela, Ultraviolette a récemment présenté son ultime création, le scooter électrique baptisé Tesseract, et annoncé par la marque comme « le plus avancé du monde ».

Un modèle décliné en trois versions : la 3.5 avec moteur de 10 kW et batterie de 3,5 kWh offrant une autonomie de 162 km, la 5 avec moteur de 15 kW et batterie de 5 kWh pour une autonomie de 220 km, et enfin la 6, avec le même moteur de 15 kW mais cette fois une batterie de 6 kWh offrant une autonomie record de 261 km. Cela couplé à un chargeur rapide permettant de récupérer 80 % de batterie en moins d'une heure.

Un coup d'essai réussi pour Ultraviolette

Particulièrement prometteur sur le papier, l'Ultraviolette Tesseract a immédiatement séduit les Indiens. Le scooter électrique au look inspiré de l'aéronautique a permis à la marque d'enregistrer plus de 20 000 précommandes en moins de 48 heures.

Avec son prix de départ d'environ 1 500 euros, le Tesseract dispose de sérieux atouts outre son autonomie annoncée : freinage régénératif, écran TFT connecté de sept pouces, régulateur de vitesse, système de détection des angles morts, de collision et de changement de voie, ou encore deux caméras embarquées.

Un premier scooter électrique aux grandes ambitions que l'on pourrait bientôt retrouver sur nos routes également.