Propriété du groupe espagnol ACCIONA, la marque Silence, spécialisée dans la mobilité électrique, vient de dévoiler l’ultime évolution de son scooter S02.

Le lancement sur le marché français s’appuie sur un réseau en pleine croissance (40 points de vente répartis sur l’ensemble du territoire), ainsi que sur une infrastructure de recharge comprenant déjà 20 stations d’échange de batteries situées à Paris et sur la Côte d’Azur.

Le système d’échange de batteries exclusif de Silence permet de remplacer la batterie par une autre chargée en quelques secondes, éliminant ainsi les temps d’attente liés à la recharge conventionnelle. Le principe ? Vous arrivez avec votre batterie vide, vous la glissez dans une borne, vous en récupérez une pleine et vous repartez en moins de 30 secondes. Pour ceux qui préfèrent la méthode classique, la grosse batterie amovible de 5,6 kWh (montée sur un système de roulettes) se retire pour se brancher sur n’importe quelle prise domestique standard.

Un scooter électrique espagnol renouvelé pour 2026

Pour ce cru 2026, le S02 corrige les petits défauts de son prédécesseur. Le scooter adopte des roues de plus grand diamètre, un excellent point pour la stabilité et la sécurité au moment de franchir les rails de tramway ou de rouler sur les pavés mouillés.

Le poids total descend à 132 kg sur la balance (batterie comprise). Côté aspects pratiques, le vide sous la selle a enfin été agrandi pour pouvoir y loger un casque de moto de type jet. Esthétiquement, le look s’offre un coup de jeune et le tableau de bord passe au numérique avec un écran TFT couleur avec connectivité via l’application My Silence, qui offre la localisation en temps réel, l’accès sans clé, la consultation de l’état de charge et le prêt temporaire du véhicule à des tiers. Il dispose de trois modes de conduite : Eco, City et Sport.

Dans sa version L3e, il offre une autonomie homologuée de 138 kilomètres avec une vitesse maximale de 85 km/h. Son prix de vente en France est de 3 790 €.

La gamme se complète par une version L1e, limitée à 45 km/h et accessible avec le permis AM dès 14 ans, disponible pour sa part à partir de 3 280 €.