Voge ajoute un custom à sa gamme de motos disponibles en France

Et si le marché du custom était celui du futur ?

Après les gros trails, on voit désormais arriver sur le marché moto français de plus en plus de customs de moyennes cylindrées. Un segment longtemps dominé par la Honda CMX Rebel 500, un modèle qui compte aujourd'hui de nouvelles concurrentes.

Et ce n'est pas fini car la marque chinoise Voge, firme premium du géant Loncin, distribuée en France par le réseau de la société DIP, s'apprête à ajouter un nouveau custom à son catalogue avec l'arrivée prévue en fin d'année 2025 de la CU625.

Un modèle inédit au look de cruiser qui repose sur le nouveau bloc bicylindre en V à refroidissement liquide de 578,2 cm3 qui affiche une puissance de 60,3 chevaux à 8 500 tr/min. Avec un couple maximal de 61 Nm disponible à 5 500 tr/mn, Voge a privilégié les bas et moyens régimes.

Le custom de moyenne cylindrée affiché à 199 kg, qui sera également disponible pour les permis A2 en version bridée à 35 kW dispose du TCS (contrôle de traction), de l'antipatinage et d'une boîte de vitesses à six rapports avec une transmission par courroie.

On note la position des repose-pieds, très en avant, qui correspond avec le style de la moto (tout comme les deux sorties d'échappement latérales), quand d'autres constructeurs (Honda avec la Rebel et Kawasaki avec l'Eliminator, pour ne pas les citer) ont fait le choix d'une position plus droite pour le pilote.

Les customs envahissent le marché moto

La selle est annoncée à seulement 710 mm du sol alors que le passager bénéficie quant à lui d’un sissy-bar de série. Avec un empattement long de 1 531 mm et des roues en 16 pouces, la stabilité devrait être de mise, aidée en cela par une fourche inversée associée à deux amortisseurs arrière réglables en contrainte. Les freins sont confiés à des étriers J.Juan double piston, et son réservoir de 16 litres permet une autonomie supérieure à 300 km.

Disponible en fin d'année 2025 dans un unique coloris noir, la Voge CU625 n'a pour le moment pas de prix défini.