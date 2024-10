Yadea : Le coup de foudre électrique à moins de 1 500€

Le premier à profiter de cette offre est le Yadea G5. Ce scooter, initialement proposé à 4 990 €, est désormais disponible pour 2 450 € TTC. Compact et maniable, le Yadea G5 se destine à un usage citadin. Avec son moteur de 2 300 Watts, il offre un couple de 44 Nm, assurant des accélérations dynamiques, idéales pour les trajets urbains. Ce modèle permet aussi de transporter un passager confortablement, ce qui en fait une option pratique pour les utilisateurs réguliers.

Ensuite, on retrouve le Yadea C1S, qui se démarque par son élégance et sa simplicité d’utilisation. Idéal pour les déplacements en ville, ce scooter atteint une vitesse maximale de 45 km/h et propose une autonomie allant jusqu’à 80 kilomètres. Équipé d’une batterie amovible de 11 kg, il est facile à recharger à la maison via une prise classique. Grâce à l’opération, son prix chute de 2 790 € TTC à 1 300 € TTC, un tarif particulièrement attractif pour un véhicule aussi pratique et design.

Enfin, pour ceux qui recherchent des performances plus poussées, le Yadea C1S Pro est l’option idéale. Ce modèle monte jusqu’à 80 km/h grâce à ses 6 kW de puissance et propose une autonomie maximale de 77 kilomètres avec ses deux batteries de 72V/20Ah. Destiné à des trajets plus longs ou pour un usage plus intensif, il bénéficie d’une construction robuste, capable de parcourir plus de 50 000 kilomètres grâce à ses batteries durables. Avec la promotion, son prix passe de 2 690 € TTC à 1 400 € TTC.

Yadea démocratise encore plus l'électromobilité en offrant des réductions importantes sur des scooters performants, pratiques et écologiques. Que ce soit pour des déplacements urbains quotidiens ou pour des trajets plus dynamiques, il y a un modèle pour chaque besoin, le tout à un prix accessible.