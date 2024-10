Zeway se lance sur le marché des scooters électriques d'occasion

Profitant d'un concept inédit en France reposant sur des stations d'échange de batteries permettant de faire le plein d'énergie de son scooter en seulement quelques secondes, Zeway se lance maintenant sur le marché de l'occasion.

L'enseigne, désormais implantée dans plusieurs grandes villes françaises (Paris, Bordeaux, Nice, Lyon et Toulouse), propose dans un premier temps cette offre en Île-de-France et à Nice, avec un accès illimité aux stations d'échange de batteries.

Ce sont ainsi 100 scooters électriques reconditionnés qui sont proposés à des tarifs très compétitifs, ceci afin de démocratiser encore un peu plus ce type de mobilité dans les centres urbains. Les scooters profitent également d'un accès illimité aux stations d'échanges de batteries réparties en région parisienne comme à Nice dans différentes enseignes (BNP Paribas, Monoprix, Auchan, Carrefour, ESSO Certas, TotalEnergies, Effia et un réseau de laveries).

100 scooters électriques à petits prix

Pour ce lancement, l’offre porte sur une première série limitée de 100 scooters de modèles équivalents 50 cm3 (swapperOne et swapperX) et 125 cm3 (swapperX+), proposés à partir de 550 € (tarif hors batteries dans l’abonnement, un service facturé entre 29 et 59 euros par mois selon le modèle de scooter choisi et le nombre anticipé de kilomètres annuels parcourus).

Par ailleurs, chaque scooter reconditionné bénéficie d’une garantie de 12 mois ou 4 000 km, ce qui permet d'assurer à son conducteur une tranquillité d'un an concernant le scooter et son état de fonctionnement.