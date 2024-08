Can-Am 2025 : L'aventure s'écrit en trois roues

Le Can-Am Canyon se positionne comme le véhicule à trois roues le plus prêt pour l’aventure que la marque n’ait jamais conçu. Avec des caractéristiques telles qu'une garde au sol surélevée, un débattement de suspension accru, des roues tout-terrain et des repose-pieds antidérapants enduro, le Canyon est taillé pour les terrains les plus exigeants. Il promet aux conducteurs une expérience unique, que ce soit pour une simple balade sur des chemins peu fréquentés ou pour des expéditions de plusieurs jours en pleine nature.

Elsa Vilarinho, Directrice du Marketing mondial pour Can-Am On-Road, a exprimé sa fierté face à cette nouvelle réalisation : « Le tout nouveau Can-Am Canyon de 2025 est conçu pour l’esprit d’aventure et adapté à ceux qui explorent les petites routes les moins fréquentées. » Avec un marché du tourisme d’aventure en pleine expansion, Can-Am vise à rendre cette expérience plus accessible grâce au Canyon, un véhicule alliant confort, protection et maniabilité.

Sous son capot, le Can-Am Canyon cache un moteur Rotax ACE de 1330 cm³, promettant des performances fiables et une puissance maîtrisée grâce à sa transmission semi-automatique. Parmi les nouveautés, les trois équipements proposés - Standard, XT, et la version premium Redrock - offrent chacun des spécificités adaptées aux besoins des aventuriers, notamment avec des pneus XPS Adventure et un pare-brise à réglage manuel pour un confort optimal.

Mais l'innovation ne s'arrête pas là. Can-Am a également annoncé des mises à jour pour ses modèles phares Spyder et Ryker. Le Can-Am Spyder de 2025, par exemple, bénéficie désormais d'une caméra de recul en option et de nouvelles couleurs pour une personnalisation accrue. De même, le Can-Am Ryker continue de séduire avec sa gamme versatile et ses nouvelles options de couleurs, s'affirmant comme le choix à considérer pour les conducteurs à la recherche d'une conduite divertissante à prix abordable.

Pour ceux qui cherchent à personnaliser leur véhicule, Can-Am propose plus de 300 accessoires pour les modèles Canyon, Spyder et Ryker, permettant à chacun de créer un véhicule qui correspond à ses envies d'aventure.