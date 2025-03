KTM renouvelle ses journées de roulage "KTM Ride"

Le programme KTM Ride est de retour en 2025.

Pour cette édition 2025, la marque autrichienne propose aux propriétaires d'une moto de la gamme Adventure ou d'une 690 Enduro R 9 dates : les 17 et 18 mai au Pays basque (64), les 7 et 8 juin en Ardèche (07), les 21 et 22 juin en Yvelines (78), les 27 et 28 septembre en Ardèche (07) pour le niveau débutant (programme alliant initiation, perfectionnement offroad et randonnées tout terrain) et les 28 et 29 juin en Creuse (23), 5 et 6 juillet au Pays basque (64), 13 et 14 septembre en Yvelines (78), 4 et 5 octobre en Savoie (un événement déjà complet) et 11 et 12 octobre toujours en Savoie (73) pour le niveau intermédiaire / confirmé (deux jours de randonnée tout-terrain).

Avantage de cette formule, les sites de départ, de couchage et d’arrivée sont au même endroit, il n'y a donc pas de bagage à transporter durant la journée.

Deux jours offroad au guidon d'une KTM au programme des KTM Ride 2025

Le tarif de 400 euros comprend les deux jours de randonnée et de perfectionnement off road, un dîner de groupe et une nuit dans un hébergement typique (le samedi soir), la restauration durant tout le week-end et des Goodies KTM pour les participants aux stages.

Pour s'inscrire, c'est sur le site Internet de l'évènement que ça se passe. Attention, les places sont limitées.