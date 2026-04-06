Zero Motorcycles LS1 : un nouveau scooter urbain accessible et efficace malgré les contraintes habituelles
3. L'avis de la rédaction sur la Zero Motorcycles LS1
Zero Motorcycles a soigné sa copie pour sa première incursion dans le monde du scooter électrique. Abordable (5 230 €, deux ans de garantie) et performant, le LS1 bénéficie d'une fabrication et d’un équipement à la hauteur de la réputation de la marque. Le tout dans un gabarit compact qui est idéal pour la ville. Ce faisant, il se positionne en face du Honda CUV e: qui est un peu plus abordable (à partir de 3 999€) mais moins polyvalent, et surtout du Segway E300SE (10 kW, 105 km/h, ABS, 4 799 €). Alors oui, le LS1 est capable de remplacer avantageusement un modèle thermique équivalent, notamment grâce à un coût d'usage sans commune mesure. Mais il ne se destine pas non plus à tout le monde. En effet, pour qui habite en grande banlieue et doit emprunter l'autoroute sur plusieurs dizaines de km, l’achat d’une troisième batterie tout comme la possibilité de recharger à destination s’imposent pour envisager sereinement le trajet retour. Enfin, s’il intègre un port de charge propriétaire, le LS1 a aussi l'avantage d'être équipé de batteries amovibles, qu'on branchera sur une simple prise secteur. Rien de révolutionnaire donc, mais une proposition parmi les plus convaincantes à ce niveau de prix.
Caradisiac a aimé
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La finition très soignée
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Le rapport équipement/prix
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Les performances très correctes
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Les batteries amovibles
Caradisiac n'a pas aimé
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La consommation sur autoroute
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Pas de recharge en parallèle des batteries
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Le menu sur l’instrumentation numérique
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Chargeur rapide 1 500 W en option
|Zero Motorcycle LS1
|Look
|Design
|Qualité de finition/montage
|Aspects pratiques
|Instrumentation
|Espace de rangement
|Équipement de série
|Ergonomie/confort
|Position de conduite
|Protection (vent/pluie)
|Duo
|Confort
|Prise en main
|Déplacement à l’arrêt
|Moteur
|Sonorité
|Puissance/performance
|Couple
|Reprise/souplesse/vibration
|Boîte de vitesses
|Gestion cartographie
|Châssis
|Répartition des masses
|Tenue de route
|Remontée d’informations
|Qualité de suspensions
|Réglages suspensions
|Gestion des assistances (TC, antidribble, vérin…)
|Freinage
|Feeling au levier/pied
|Qualité d’ABS
|Efficacité de freinage
|Budget
|Prix d’achat
|Rapport qualité/prix
|Rapport à la concurrence
|Consommation
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