Zero Motorcycles LS1 : un nouveau scooter urbain accessible et efficace malgré les contraintes habituelles

Zero Motorcycles a soigné sa copie pour sa première incursion dans le monde du scooter électrique. Abordable (5 230 €, deux ans de garantie) et performant, le LS1 bénéficie d'une fabrication et d’un équipement à la hauteur de la réputation de la marque. Le tout dans un gabarit compact qui est idéal pour la ville. Ce faisant, il se positionne en face du Honda CUV e: qui est un peu plus abordable (à partir de 3 999€) mais moins polyvalent, et surtout du Segway E300SE (10 kW, 105 km/h, ABS, 4 799 €). Alors oui, le LS1 est capable de remplacer avantageusement un modèle thermique équivalent, notamment grâce à un coût d'usage sans commune mesure. Mais il ne se destine pas non plus à tout le monde. En effet, pour qui habite en grande banlieue et doit emprunter l'autoroute sur plusieurs dizaines de km, l’achat d’une troisième batterie tout comme la possibilité de recharger à destination s’imposent pour envisager sereinement le trajet retour. Enfin, s’il intègre un port de charge propriétaire, le LS1 a aussi l'avantage d'être équipé de batteries amovibles, qu'on branchera sur une simple prise secteur. Rien de révolutionnaire donc, mais une proposition parmi les plus convaincantes à ce niveau de prix.

Caradisiac a aimé

La finition très soignée

Le rapport équipement/prix

Les performances très correctes

Les batteries amovibles Caradisiac n'a pas aimé La consommation sur autoroute

Pas de recharge en parallèle des batteries

Le menu sur l’instrumentation numérique

Chargeur rapide 1 500 W en option