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Zero Motorcycles LS1 : un nouveau scooter urbain accessible et efficace malgré les contraintes habituelles

Dans Moto / Nouveauté

Driss Abdi

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3. L'avis de la rédaction sur la Zero Motorcycles LS1

 

Zero Motorcycles LS1 : un nouveau scooter urbain accessible et efficace malgré les contraintes habituelles

Zero Motorcycles a soigné sa copie pour sa première incursion dans le monde du scooter électrique. Abordable (5 230 €, deux ans de garantie) et performant, le LS1 bénéficie d'une fabrication et d’un équipement à la hauteur de la réputation de la marque. Le tout dans un gabarit compact qui est idéal pour la ville. Ce faisant, il se positionne en face du Honda CUV e: qui est un peu plus abordable (à partir de 3 999€) mais moins polyvalent, et surtout du Segway E300SE (10 kW, 105 km/h, ABS, 4 799 €). Alors oui, le LS1 est capable de remplacer avantageusement un modèle thermique équivalent, notamment grâce à un coût d'usage sans commune mesure. Mais il ne se destine pas non plus à tout le monde. En effet, pour qui habite en grande banlieue et doit emprunter l'autoroute sur plusieurs dizaines de km, l’achat d’une troisième batterie tout comme la possibilité de recharger à destination s’imposent pour envisager sereinement le trajet retour. Enfin, s’il intègre un port de charge propriétaire, le LS1 a aussi l'avantage d'être équipé de batteries amovibles, qu'on branchera sur une simple prise secteur. Rien de révolutionnaire donc, mais une proposition parmi les plus convaincantes à ce niveau de prix.

Caradisiac a aimé

  • La finition très soignée

  • Le rapport équipement/prix

  • Les performances très correctes

  • Les batteries amovibles

Caradisiac n'a pas aimé

  • La consommation sur autoroute

  • Pas de recharge en parallèle des batteries

  • Le menu sur l’instrumentation numérique

  • Chargeur rapide 1 500 W en option

 

Zero Motorcycle LS1
Look
  • 8.5
  • 8.5
  • 8.5
  • 8.5
  • 8.5
Design
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Qualité de finition/montage
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Aspects pratiques
  • 6.666666666666667
  • 6.666666666666667
  • 6.666666666666667
  • 6.666666666666667
  • 6.666666666666667
Instrumentation
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Espace de rangement
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Équipement de série
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Ergonomie/confort
  • 6.833333333333333
  • 6.833333333333333
  • 6.833333333333333
  • 6.833333333333333
  • 6.833333333333333
Position de conduite
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Protection (vent/pluie)
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
Duo
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Confort
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Prise en main
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
Déplacement à l’arrêt
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
Moteur
  • 5.166666666666667
  • 5.166666666666667
  • 5.166666666666667
  • 5.166666666666667
  • 5.166666666666667
Sonorité
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Puissance/performance
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Couple
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Reprise/souplesse/vibration
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Boîte de vitesses
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Gestion cartographie
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
Châssis
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
Répartition des masses
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
Tenue de route
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Remontée d’informations
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
Qualité de suspensions
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Réglages suspensions
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
Gestion des assistances (TC, antidribble, vérin…)
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Freinage
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Feeling au levier/pied
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Qualité d’ABS
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Efficacité de freinage
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Budget
  • 7.25
  • 7.25
  • 7.25
  • 7.25
  • 7.25
Prix d’achat
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Rapport qualité/prix
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Rapport à la concurrence
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Consommation
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
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