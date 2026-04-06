Zero Motorcycles LS1 : un nouveau scooter urbain accessible et efficace malgré les contraintes habituelles

Le Zero Motorcycles LS1 est animé par un moteur électrique central développant 8,4 kW (11,3 ch) en pic, avec un couple de 51 Nm et jusqu’à 240 Nm à la roue arrière via une transmission par courroie. Il est donc accessible avec un permis A1 ou un permis B accompagné d’une formation de sept heures.

De série, le scooter embarque deux batteries lithium-ion de 1,86 kWh chacune, soit 3,7 kWh au total. Le constructeur annonce ainsi jusqu’à 115 km d’autonomie en usage urbain. On l'a vu, il est possible d'ajouter une troisième batterie en option dans le coffre, qui permet en théorie de pousser jusqu’à 170 km. Côté recharge, comptez environ trois heures pour passer de 20 à 80 %, ou 4,5 heures pour atteindre le 0 à 95 %. Le scooter est livré de série avec un chargeur de 800 Watts, mais n'est pas intégré. Il faut donc l'emporter pour charger le scooter à destination. Heureusement, il n'est pas aussi lourd et encombrant que celui de l'Ultraviolette F77 Mach 2 par exemple.

Ceci étant, évitez dans le ranger dans un sac à dos, votre colonne vertébrale vous en sera grée en cas d'accident. Un chargeur de 1 500 W est proposé en option qui permet de recharger le scooter électrique en deux heures et 45 minutes. Chaque batterie pèse 12,5 kg par batterie, vous aurez donc droit à une petite séance de musculation lors de la recharge à domicile. Fastidieux, mais indispensable en l’absence de place de parking avec prise.

Malgré son prix agressif, le Zero Motorcycles LS1 n'est pas un scooter électrique au rabais. On a mentionné la fabrication soignée à laquelle s'ajoutent des éléments qui sont généralement absents sur ce segment, comme par exemple l'ABS Dual Channel, le contrôle de traction ou encore la monte Pirelli Diablo Rosso III. Il en va de même pour la partie-cycle avec une fourche télescopique avec 109 mm de débattement et un double amortisseur avec 104 mm de débattement à l'arrière. C'est plutôt ferme, mais l'assise est très confortable et permet de compenser, du moins en partie. Côté freinage, le LS1 s'appuie sur un disque flottant avec double piston à l'avant, et un disque flottant avec simple piston à l'arrière.

Nous avons pu essayer le Zero Motorcycles LS1 (dans sa version deux batteries) sur une période plutôt longue pour nos déplacements en région parisienne. Forcément vu le gabarit et le poids de l'engin, la prise en main est d'une extrême simplicité et le Zero Motorcycles LS1 est parfaitement à l'aise en ville. Agile, il se faufile aisément entre les voitures bien aidé par un train avant précis, et dans un silence complet. Vous le savez sans doute, le point fort de la motorisation électrique, c'est son couple instantané. Au démarrage, ce petit scooter est capable d'en découdre avec la plupart des modèles thermiques de cylindrée supérieure.

Comme tout bon scooter électrique, le LS1 propose trois modes de conduite : Eco, Normal et Sport. Le premier s'avère amplement suffisant en ville et même sur les voies rapides. Suffisamment vif au démarrage, il offre une vitesse de pointe de 90 km/h environ. En revanche pour dépasser sur autoroute ou pour conserver une vitesse stable en côte, il faut passer au mode supérieur. Le cas échéant, le scooter voit sa vitesse retomber à 78 km/h ce qui n'est pas toujours rassurant. Le passage d'un mode à l'autre est simple en relâchant la poignée de l'accélérateur avant d'appuyer sur le bouton dédié aux modes qui est situé sur la droite du guidon.

Le mode Normal est un peu plus puissant au démarrage et offre surtout un peu plus d’allonge. La vitesse de pointe s'établit autour des 92 km/h, mais elle retombe à 80 km/h au moindre dénivelé positif. Forcément, le mode Sport permet de profiter de toute la puissance du moteur électrique. S'il est le plus vif au démarrage, ce n'est pas non plus trop violent, ajoutant au côté rassurant du LS1. Ce dernier est plus à l'aise sur autoroute, avec des reprises correctes au-delà de 60 km/h qui autorisent les dépassements sans prendre de risque, et avec une vitesse maximale d’environ 110 km/h compteur.

Venons-en au sujet toujours délicat de l'autonomie de la batterie. Parcourir plus de 100 km en ville n'a rien d'impossible en roulant tranquillement mode Eco activé. Nous avons relevé une consommation d’un pourcent pour deux à trois kilomètres parcourus (l'écran n'affiche aucune information liée à la consommation du scooter). En usage mixte, on est plutôt autour de 1 % par kilomètre. Et sans surprise cela augmente de manière exponentielle avec la vitesse. Prenons l'exemple de notre parcours quotidien, qui comprend une petite portion de 13 km sur une autoroute limitée à 90 km/h. Après un trajet total de 34 km, l'instrumentation affichait un SOC de 45 %. Globalement, nous avons estimé la consommation sur autoroute à environ 3 % par kilomètre parcouru. Ainsi, en fonction de la distance à parcourir sur voie rapide, il sera prudent de prévoir une recharge à destination. Rien d'étonnant pour ce petit scooter qui se destine avant tout à un usage urbain, mais qui dispose aussi d’un atout de taille : une troisième batterie. Une option indispensable si vos trajets quotidiens vous emmènent régulièrement sur l’autoroute. Et pour les plus pressés, Zero Motorcycles propose aussi un chargeur rapide 1 500 W. Ces équipements renforcent l’intérêt du LS1 qui gagne en polyvalence, mais viennent gonfler la facture face à un scooter thermique imbattable en termes de rapport polyvalence/prix.