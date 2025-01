Le roadster Voge 525R désormais accessible à 5 495 euros

Nativement éligible au permis A2, avec une puissance de 47,6 chevaux (35 kW) et un couple de 44,5 Nm à 7 000 tr/min, la Voge 525R repose sur un bicylindre à refroidissement liquide de 494 cm3 mis à jour en 2023. Disposant également de deux modes moteur et d’un ABS double canal, le roadster chinois de la marque premium du géant Loncin se veut généreux en équipements.

La moto propose en effet une prise USB, une instrumentation avec un écran TFT de sept pouces affichant l’heure et la température extérieure en plus des fonctionnalités standard comme le compte-tours, la jauge de température moteur, le niveau de carburant et le trip. Le freinage est confié à un double disque et des étriers Nissin, tandis que les suspensions sont signées Kayaba (KYB). Les pneus d’origine sont des Pirelli Angel GT.

Un roadster A2 qui joue la carte de l'accessibilité

Conçue pour offrir une prise en main facile et une accessibilité optimale aux jeunes motards, comme aux moins jeunes avec une selle située à seulement 785 mm, la Voge 525R (198 kg sans essence) dispose aussi d’un réservoir de 17 litres offrant, selon le constructeur, une autonomie proche de 350 kilomètres.

Le roadster au look de streetfighter se veut également accessible financièrement, avec un tarif de départ désormais fixé à 5 495 € une fois la prime à l’immatriculation déduite.

Disponible en deux coloris, gris/jaune ou gris météore, la Voge 525R profite d’une garantie de trois ans, pièces et main-d’œuvre.