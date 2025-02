Les temps sont durs pour Zeway la start-up française spécialiste de la mobilité électrique

Stop ou encore pour Zeway ?

Acteur important de la mobilité zéro-émission en France avec son concept de scooters électriques (équivalents 50 et 125 cm3 mais aussi trois-roues) et de stations d'échange de batteries installées au sein des locaux de partenaires comme BNP Paribas, Esso, TotalEnergies ou encore Monoprix et Auchan, Zeway a été placé en redressement judiciaire il y a quelques jours.

En cessation de paiements, la faute en partie à un marché de la mobilité électrique qui peine toujours à véritablement décoller et à des pespectives revues à la baisse avec la fin des aides financières de l'État, la start-up tricolore, va maintenant faire l'objet d'une période d'observation durant trois mois.

Pour Zeway c'est donc une nouvelle bataille qui commence : « Nous travaillons sur un plan de continuation qui passe par une restructuration de notre dette » a affirmé Stéphanie Gosset, l'une des dirigeantes de la société.

Après plusieurs levées de fonds en 2020 et 2023, Zeway est désormais à la recherche de nouveaux investisseurs prêts à injecter de l'argent, séduits par le projet innovant de la jeune entreprise tricolore.

Tout n'est pas perdu pour Zeway

En attendant de statuer sur son avenir, la société a choisi de stopper ses activités à Bordeaux et Toulouse, et de geler son développement en Italie afin de se concentrer sur sa présence à Paris.

Un coup dur pour Zeway, qui avait décidé il y a quelques mois seulement de se lancer sur le marché des scooters électriques d'occasion en proposant des véhicules reconditionnés.