MITT 775R : La sportive accessible qui redéfinit le milieu de gamme

Son moteur est un Bicylindre parallèle de 730 cc, refroidi par liquide, développé avec Suter Racing (expert Moto2). Il délivre 79 ch (59 kW) à 8 000 tr/min et 72 Nm à 6 900 tr/min, avec une injection Bosch pour une consommation optimisée (environ 4,8 l/100 km). Le moteur veut offrir un comportement doux mais manque de punch sous 4 000 tr/min, selon Motofichas.

Le cadre est en aluminium à double poutre et bras oscillant unilatéral, une rareté à ce prix, assurant rigidité et agilité. Poids à sec : 205 kg (14 l de réservoir). Les suspensions sont de Showa réglables (fourche inversée à l’avant, monoshock à liaison progressive à l’arrière), offrant un bon compromis entre confort et précision. Motorbikemag note une fermeté typée sport.

Le freinage est l’apanage d’un double disque avant de 320 mm avec étriers radiaux Brembo M4.32, complétés par un ABS Bosch à double canal. Les pneus Michelin Power 5 (120/70-17 avant, 160/70-17 arrière) garantissent le grip.

Un écran TFT 5 pouces avec connectivité Bluetooth (navigation, appels, notifications), démarrage sans clé, port USB-A, commandes rétroéclairées et TPMS (contrôle de la pression des pneus) améliorent l’ordinaire.

À 7 495 € en Espagne (avec 3 ans de garantie et assurance incluse la première année), la 775R est une aubaine face à la Suzuki GSX-8R (9 699 €) ou la Honda CBR600RR (13 075 €). Disponible en vert racing/or et gris, elle est vendue aussi en version limitée A2 (47,5 ch) ce qui élargit son public.

Prix plancher, ambition mondiale

Le moteur, bien que d’origine chinoise (Jedi K750), bénéficie de l’expertise Suter Racing, offrant une poussée notable à partir de 4 000 tr/min. Canariasenmoto souligne une accélération linéaire et une stabilité en courbe, idéales pour les routes sinueuses, mais le son et la précision des gaz sont perfectibles. Avec 80 ch, la 775R n’égale pas l’Aprilia RS 660 (105 ch), mais sa partie cycle (Brembo, Showa, Michelin) surpasse ses 205 kg, rendant la conduite agile et rassurante. La position, avec des demi-guidons hauts et une selle à 790 mm, est sportive mais accessible, moins extrême qu’une MV Agusta F3.

Signé par Marabese Design (Aprilia, Moto Guzzi), le look de la 775R est un atout majeur. Son carénage intégral, son phare LED effilé et ses détails dorés évoquent une MV Agusta à prix cassé, selon Motorbikemag. Le bras oscillant unilatéral et le logo LED sur le réservoir renforcent son allure premium. « Elle fait tourner les têtes », note Mundodeportivo, même si la qualité de certaines finitions (vibrations dans les rétroviseurs) reste perfectible.

La 775R cible les détenteurs du permis A2 et les amateurs de sportives abordables. Elle se distingue par son rapport qualité-prix, défiant la Zontes 703RR (7 688 €, moins équipée) et la Kawasaki Ninja 650 (8 445 €, 68 ch). Cependant, son moteur moins raffiné et son électronique minimaliste (pas de modes de conduite) la placent un cran en-dessous des ténors européens. Sa présence en Europe (Espagne, Portugal, bientôt Allemagne) reste limitée, freinant son expansion face à Yamaha ou Suzuki.

La MITT 775R est une réussite pour son prix, alliant design italien, composants premium (Brembo, Showa, Michelin) et technologie moderne (TFT, keyless). Elle excelle en agilité et esthétique, mais son moteur chinois, moins sophistiqué, et sa distribution restreinte limitent son ambition. Pour les motards cherchant une sportive A2 ou une entrée dans le segment sans se ruiner, elle est « une surprise sur deux roues », comme l’écrit MotorcycleSports.