Motos à café : quand le V-Twin chauffe… pour un expresso

Fusion improbable ou génie mécanique ? Certains passionnés de moto et de café ne se contentent plus de siroter un expresso après une virée. Ils le fabriquent… avec un moteur. Bienvenue dans l’univers des motos à café, où l’imagination ne connaît aucune limite, et où les bicylindres ne servent plus à filer sur l’asphalte, mais à chauffer de l’eau à 90°C.

Tout commence avec Manfred Buchner, ancien préparateur de motos à Possenhofen, en Allemagne. Sa dernière création ? La Motormaschine, une authentique machine à expresso construite autour d’un moteur Harley-Davidson.

Le V-Twin américain est modifié en profondeur : un groupe d’infusion E61 et un système à double circuit italien y sont intégrés, les culbuteurs sont convertis en canaux d’eau chaude et de vapeur, et les cylindres sont thermolaqués pour résister à la corrosion.

Présentée à l’Intermot de Munich sous la marque Café Racer, cette machine unique pèse 45 kg, mesure 65 cm de haut et coûte 8 990 €. Plus qu’une œuvre d’art, c’est le début d’une production artisanale.

Une Guzzi V50 transformée en percolateur

L’idée a inspiré Gerhard Kienle, ingénieur mécanicien à Altheim, toujours en Allemagne. Il a métamorphosé un moteur Moto Guzzi V50 pour y insérer une machine ECM Technika IV. Résultat : un ensemble mêlant ingénierie et esthétique, où pistons, soupapes et même filetages de bougies deviennent éléments fonctionnels ou décoratifs.

Née dans son salon à partir de la machine à café qu’il possédait déjà, cette transformation a duré neuf mois. Une passion qui a demandé patience… et diplomatie conjugale.

Enfin, pour les amateurs de belles machines sans transformation radicale, Faema propose une alternative plus sobre mais tout aussi racée : la Faemina x BbKRT, créée en collaboration avec Bimota.

Inspirée de l’univers des Superbikes et personnalisée aux couleurs d’Axel Bassani et Alex Lowes, cette machine à expresso en édition limitée incarne l’alliance du design italien et de la performance. Son prix : 7 260 €.

Café ou carburant ? À chacun de choisir ce qu’il préfère injecter dans son cylindre. Mais dans tous les cas, l’odeur de l’huile et celle du café semblent plus proches qu’on ne l’imaginait.