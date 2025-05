QJMotor SRV 400 VT : Le "mini Roadmaster" chinois qui bouscule les codes

Il y a des motos qui étonnent par leurs performances. D'autres par leur style. Et parfois, certaines par leur culot. C’est exactement le cas du QJMotor QJ400-12T, unmodèle chinois qui reprend sans complexe l’apparence du légendaire Indian Roadmaster, mais dans une version... accessible aux permis A2.

Une copie ? Plutôt une interprétation à la sauce chinoise

La ressemblance avec l’Indian Roadmaster des années 2010 saute aux yeux : carénage imposant à trois optiques, top case XXL avec porte-bagages, valises basses intégrées. Mais sous cette silhouette de « Big Twin » américain se cache une moto de 224 kg, propulsée par un V2 moderne de 385 cc. Le contraste est saisissant.

QJMotor, marque du géant Qianjiang, déjà propriétaire de Benelli, poursuit son offensive internationale avec des modèles de plus en plus ambitieux. Après la SRK 921 SV, sorte de clone MV Agusta Superveloce, voici la SRV 400 VT, taillée pour séduire les nostalgiques de touring US, mais avec un budget et des contraintes A2.

Un cruiser pour jeunes permis, avec un vrai style touring

Ce petit V2 refroidi par eau développe 35 ch à 8 000 tr/min. Suffisant pour cruiser à 150 km/h, avec une transmission par courroie digne de ses cousines américaines. Côté châssis : empattement de 1 530 mm, fourche inversée, frein à disque avant unique et roues de 16 pouces. Bref, tout ce qu’il faut pour un look touring convaincant… sans exploser le budget.

Et justement, parlons-en. En Chine, le tarif attendu tourne autour de 30 000 yuans (environ 3 600 €). En Europe, si la moto est importée, elle pourrait s’établir autour des 6 000 €, comme le Benelli Leoncino 400 Bobber, basé sur la même mécanique.

En route vers l’Europe ?

Officiellement déposée sous le nom QJ400-12T à l’office chinois des brevets, cette SRV 400 VT pourrait arriver sur le Vieux Continent d’ici 2026. D’autant que QJMotor est déjà implanté en Allemagne et ailleurs, et que son moteur est conforme Euro 5+. Avec un tel package, elle serait parfaitement à sa place dans la catégorie A2, en concurrence directe avec des modèles comme la Royal Enfield Super Meteor 650, mais à un prix bien plus doux.

Le QJMotor SRV 400 VT ne bluffera personne sur l’autoroute face à un V-twin Harley, mais c’est une offre redoutablement maligne : le style du cruising de luxe, la facilité d’usage d’une 400 cc, et une porte d’entrée vers le monde des « baggers », pour une nouvelle génération de motards. Une moto à suivre de près : ce mini-Roadmaster pourrait faire un carton en Europe.