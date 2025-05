Harley-Davidson Fat Boy Gray Ghost 2025 : une icône renaît en édition limitée !

Harley-Davidson a levé le voile sur la Fat Boy Gray Ghost, cinquième opus de sa prestigieuse collection Icons Motorcycle, célébrant les 35 ans d’une légende mécanique. Produite à 1 990 exemplaires dans le monde, en clin d’œil à l’année de lancement du modèle original, cette édition spéciale marque un tournant dans l’histoire de la Fat Boy — à la fois nostalgique et résolument technologique.

Depuis son arrivée tonitruante en 1990, la Fat Boy s’est imposée comme un symbole absolu du style « fat custom » américain. Elle ne devait être qu’un modèle éphémère. Elle est devenue une icône intemporelle. Rendu mondialement célèbre par Terminator 2, le modèle a traversé les générations, les moteurs (Evolution, Twin Cam, Milwaukee-Eight), et les époques sans perdre son ADN : un mélange unique de puissance, de design affirmé et de liberté brute.

Une icône modernisée

Le modèle Gray Ghost fait honneur à ce passé tout en innovant. Sa teinte “Reflection”, appliquée par un procédé PVD ultra-moderne, donne à la moto une brillance chromée intense, tout en assurant une résistance accrue à la corrosion. C’est la première fois que Harley utilise ce procédé sur des surfaces aussi grandes. Elle donne à cette Fat Boy l’allure d’un métal liquide, comme sortie d’un rêve de biker.

On retrouve aussi les accents historiques : le filtre à air rond, la sangle de réservoir en cuir tressé, les touches jaunes, la selle frangée. Des clins d’œil aux origines, tout en s’ancrant dans une production 2025 hautement maîtrisée. Chaque moto est numérotée individuellement, un détail qui ravira les collectionneurs.

Avec ses jantes Lakester, ses pneus Michelin Scorcher haute performance (avant 160, arrière 240), son cadre argenté et son moteur Milwaukee-Eight 114, la Gray Ghost combine l’héritage et la performance. Plus qu’une moto, c’est une déclaration de style. Comme l’explique Brad Richards, vice-président du design Harley-Davidson : « le modèle Fat Boy original a repris l’apparence d’un Hydra-Glide de 1949 et l’a modernisée pour une nouvelle génération. »

Depuis 35 ans, la Fat Boy est le porte-étendard de la liberté made in Milwaukee, autant dans les garages que sur grand écran. Et cette version Gray Ghost s’adresse à ceux qui veulent rouler avec une part de légende, tout en profitant d’une technologie de pointe. Rare, brillante, iconique, la Fat Boy Gray Ghost incarne tout ce que Harley-Davidson sait faire de mieux — et prouve que même une légende peut encore surprendre.