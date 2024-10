L'AJS Bilston 125 : Un roadster rétro à l'autonomie XXL

L'AJS Bilston 125 n'est peut-être pas la moto la plus rapide du marché, mais elle se distingue par sa praticité, surtout si vous préférez éviter les arrêts fréquents à la station-service. Avec son esthétique rétro et une autonomie impressionnante annoncée de plus de 1 000 kilomètres, ce modèle pourrait bien vous faire repenser vos priorités en matière de deux-roues. Fait intéressant, il peut être conduit avec un permis voiture, à condition de l'avoir depuis au moins trois ans.

AJS Motorcycles, établie dans le Hampshire, au Royaume-Uni, n’est pas un nom particulièrement courant. Cependant, la marque a une longue histoire de fabrication de motos au style rétro, infusées d’une touche britannique unique.

Le principal atout de cette Bilston 125 est son autonomie remarquable, grâce à son réservoir de 19 litres qui permet d'atteindre un rendement théorique de 1,84 litre aux 100 kilomètres. Bien que vous ne puissiez pas vous attendre à parcourir les 1 055 kilomètres annoncés, dans des conditions normales, une distance d'environ 800 kilomètres reste impressionnante pour une 125 cc.

Sous son look rétro, l'AJS Bilston 125 est équipée d’un moteur monocylindre quatre temps, refroidi par air et huile, conforme à la réglementation actuelle. Avec une puissance maximale de 11,4 ch à 9 000 tr/min, elle atteint une vitesse de pointe de 95 km/h, idéale pour les trajets urbains et les routes secondaires.

Avec un poids à vide de seulement 132 kilos, cette moto est très maniable, ce qui la rend parfaite pour les novices tout comme pour les pilotes expérimentés à la recherche d'un modèle simple. Son design rétro se manifeste non seulement dans son esthétique, mais aussi dans ses équipements, avec un tableau de bord minimaliste offrant les informations essentielles : vitesse, régime moteur, rapport engagé et niveau de carburant. Bien que basique, l'éclairage à LED améliore la visibilité et la sécurité.

La suspension comprend une fourche télescopique à l’avant et deux amortisseurs arrière, sans options de réglage, ce qui est courant dans cette gamme de prix. La moto est dotée de roues de 17 pouces, chaussées de pneus 90/90 à l'avant et 130/80 à l'arrière, offrant une performance satisfaisante.

Avec des disques à l’avant et à l’arrière, associés à un système de freinage combiné (CBS), la sécurité est au rendez-vous. Sa hauteur de selle de 780 mm la rend accessible à la plupart des pilotes, même les plus petits. Les dimensions compactes (2 050 mm de long, 785 mm de large, 1 080 mm de haut) en font une moto idéale pour la ville, facilitant les manœuvres et le stationnement.

L'AJS Bilston 125 est proposée en trois coloris : Foundry Black (noir), Ember Red (rouge) et Steel Blue (bleu). Actuellement disponible au Royaume-Uni au prix de 2 800 euros, son avenir sur le marché européen dépendra de sa conformité avec la réglementation Euro 5+, qui limite l'accès de nombreux modèles britanniques à l’Europe continentale. Le moteur, basé sur celui de la Yamaha YBR 125, a été modifié pour répondre à ces normes. Si l'AJS Bilston 125 réussit à se conformer, cela pourrait ouvrir la voie à une expansion sur le marché européen.

L'AJS Bilston 125 se présente comme une option pratique et économique pour les motards à la recherche d'une moto fiable et au look vintage. Avec son autonomie impressionnante et sa maniabilité, elle pourrait séduire une nouvelle génération d’usager.