La Chine réinvente le huit-cylindres avec un cruiser inédit

L'inspiration stylistique est visible jusqu'au type de police utilisée sur les carters du moteur.

Après la Honda Gold Wing, qui a servi d'inspiration pour la S2000, on peut cette fois trouver un certain air de ressemblance entre le cruiser S2000CT et la BMW R 18.

La grosse chinoise repose également sur un moteur boxer, de 1 999 cm3 dans le cas de la Souo. Un bloc qui offre 151 chevaux à 6 500 tr/min et un couple maximal de 190 Nm à 4 500 tr/min couplé à une boîte de vitesses à huit rapports, pour un poids total dépassant les 400 kg.

A en croire les documents d'homologation locaux de la moto, quatre versions du cruiser sont disponibles, selon que l'on veuille un simple bagger monoplace ou une déclinaison équipée de sacoches, de valises ou même d'un pare-brise. Toutes reposent sur une base commune, et se distinguent donc par le niveau d'équipement.

De la concurrence pour la BMW R 18 ?

En dehors de cette motorisation hors normes, la S2000CT dispose d'un châssis en aluminium moulé similaire à celui de la Honda Gold Wing, avec une fourche de type Hossack à l'avant.

Marque dédiée à l'univers du deux-roues du géant chinois de l'automobile Great Wall Motor, Souo (qui signifie Âme en chinois) continue donc son aventure en proposant cette fois une version custom de sa grosse routière dévoilée en mai 2024.

Des motos dont on ignore à l'heure actuelle si elles arriveront jusqu'au marché européen dans le futur. Les Honda Gold Wing et BMW R 18 peuvent souffler.