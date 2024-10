La Souo S 2000 avec son boxer 8 cylindres et ses 461 kilos arrive

Great Wall Motor fait une entrée audacieuse dans le secteur de la moto avec sa nouvelle marque, Souo Motorcycle, et son modèle phare, la Souo S 2000. Prévue pour être lancée le 1er novembre à un prix d'environ 28 000 euros, cette moto promet de redéfinir le marché des grandes routières.

La S 2000 se distingue par son moteur boxer à huit cylindres, un choix peu commun dans le monde de la moto. Ce moteur, d'une cylindrée de 1 999 cc, délivre une puissance de 154 ch et un couple de 190 Nm. Ces chiffres surpassent ceux de la légendaire Honda Gold Wing, qui, avec son moteur à six cylindres, produit 126 ch et 170 Nm. En matière de vitesse, la S 2000 devrait atteindre une vitesse de pointe de 210 km/h, contre 180 km/h pour son concurrent japonais.

Le moteur DOHC est associé à une transmission à huit vitesses (incluant une marche arrière) et un système à double embrayage (DCT), promettant une conduite fluide et réactive. La moto pèse 461 kilos lorsqu'elle est prête à rouler et affiche un empattement de 1 810 mm, avec une roue avant de 18 pouces et une roue arrière de 16 pouces.

La suspension avant à double fourche complexe et le cadre en aluminium contribuent à une maniabilité et une stabilité optimales, faisant de la S 2000 une véritable super tourer.

À bord, la S 2000 reprend de nombreux éléments de design et de fonctionnalités de la Honda Gold Wing, notamment un grand écran TFT central. Les utilisateurs pourront également profiter de plusieurs fonctionnalités avancées telles qu'un frein de stationnement électrique, des phares LED, une connectivité Bluetooth, des sièges chauffants, ainsi qu'un système de freinage de haute performance avec des composants Brembo et l'ABS.

En termes de sécurité, la S 2000 est équipée d'un contrôle de stabilité, d'un système de surveillance des angles morts, d'un avertisseur arrière, d'un régulateur de vitesse, et d'un contrôle de traction, promettant ainsi une expérience de conduite sécurisée et confortable.

Lors de son lancement, Souo Motorcycle proposera trois variantes de la S 2000, y compris la S 2000 ST en tant que version d'entrée de gamme, ainsi qu'une version GL et une édition limitée à 88 unités signées par Wei Jianjun, l'exécutif de Great Wall Motors.

La Souo S 2000 est une moto ambitieuse qui pourrait bien bouleverser le marché des GT haut de gamme. Son arrivée marque une nouvelle étape dans la mondialisation de l'industrie moto et témoigne de l'ambition de la Chine de devenir un acteur majeur dans ce secteur. Il faudra désormais attendre les premiers essais pour confirmer si cette moto tient toutes ses promesses.