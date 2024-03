La marque française Murtas présente un nouveau trail électrique

Installée à Pierrelatte, près de Montélimar, depuis son lancement en 2023, la marque française Murtas Motorcycles proposait jusque-là seulement deux scooters électriques équivalents 125 cm3.

La firme entend maintenant passer à la vitesse supérieure, et vient d’annoncer l’arrivée prochaine d’un nouveau trail électrique, toujours équivalent à un modèle 125 cm3 thermique.

Le Murtas TX (118 kg) est doté d'un moteur à aimant permanent d'une puissance maximale allant jusqu'à 12 KW (4 kW nominal) pour le modèle standard, et 18 kW pour le TX-Evo (6 kW nominal).

Avec une vitesse maximale de 125 km/h pour la version la plus puissante (110 km/h pour la standard), le Murtas TX offre une autonomie variant entre 50 et 150 km selon le rythme du trajet pour un temps de charge de deux à trois heures via le chargeur embarqué de 22A.

Un trail électrique hauit perché (880 mm de hauteur de selle) sur lequel on retrouve aussi une instrumentation numérique LCD, des phares LED, une fourche inversée réglable en compression et détente à l’avant et un amortisseur à gaz également réglable en compression et détente à l’arrière.

Disponible à partir du mois de juin, le Murtas TX (à partir de 5 490 €), et le Murtas TX-Evo (5 590 €), seront déclinés en deux coloris : gris et rouge.

Une nouveauté qui sera à découvrir sur le stand de la marque du Salon du 2 Roues de Lyon.