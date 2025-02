Langen Motorcycles : La nouvelle bombe turbo qui défie Kawasaki

Le constructeur britannique Langen Motorcycles est sur le point de dévoiler une moto hors norme : la LS12 Lightspeed Turbo. Avec une puissance annoncée de 300 chevaux, cette hypernaked ambitionne de détrôner la Kawasaki Ninja H2R et de devenir la moto de série la plus rapide au monde.

Langen Motorcycles, une marque britannique qui a fait sensation dans l'industrie des motos avec sa volonté de concevoir des véhicules rares et exclusifs, ne cesse d’impressionner. Après avoir lancé leur moto à deux temps il y a peu, ils se lancent maintenant dans un défi encore plus audacieux avec la LS12 Lightspeed Turbo. Cette moto, qui vise à devenir la moto de série la plus rapide au monde, est équipée d’un compresseur qui propulse sa puissance à des niveaux stratosphériques, atteignant jusqu'à 300 ch.

Le but est clair : battre Kawasaki. Le géant japonais détient actuellement le titre avec son modèle Ninja H2R, le monstre de vitesse de série. Mais Langen ne se laisse pas intimider. Avec la LS12 Turbo, la marque britannique a décidé que "puissant" n'était pas suffisant, et ils ont mis les bouchées doubles pour créer une machine qui rivalise avec les plus grandes.

Des tests en cours et une sortie imminente

Le modèle précédent de la marque, la LS12 Lightspeed de 2023, équipée d’un moteur Rotax V-twin de 1190 cm3 et 185 ch, rivalisait déjà avec des machines comme la Ducati Diavel V4. Mais la version Turbo va plus loin : le compresseur pousse la puissance à 250 ch en mode « silencieux » et à 300 ch en mode pleine puissance. Mais ce n’est pas qu’une histoire de puissance brute. Le cadre reste une œuvre d’art, alliant fibre de carbone et aluminium CNC, et équipé de suspensions Öhlins et de freins Hel Performance pour assurer un contrôle total.

Cette LS12 Turbo est déjà en cours de tests au dynamomètre et devrait bientôt débuter ses essais sur piste, avec un événement prévu à Santa Pod. L’objectif de Langen est ambitieux : non seulement battre le record de vitesse, mais aussi établir une nouvelle référence dans le monde des supernaked turbocompressés, un segment encore peu exploré.

Le design de la LS12 Turbo conserve l'essence artisanale de la marque, avec un corps en fibre de carbone qui allie légèreté et résistance, tout en offrant une esthétique à la fois agressive et sophistiquée. Le style très anglais de la moto rappelle parfois celui des Triumph, mais avec une touche de modernité et de puissance qui la rend unique. Chaque pièce de la moto est minutieusement conçue pour offrir performance et beauté.

Avec un objectif clair : voler la vedette à Kawasaki et redéfinir ce qu'une moto de série peut accomplir, la Langen LS12 Lightspeed Turbo est en passe de devenir une référence incontournable dans le monde de la moto. Le modèle de 300 ch est en cours d'approbation et la marque assure que sa disponibilité est imminente. Ce qui est certain, c'est que la moto marquera une étape importante dans l'histoire de l'industrie des deux-roues. Mais à quel prix ?