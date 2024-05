Les Fondus de moto sont de retour !

Voilà quatorze ans que la série « Les Fondus de moto » a été lancée par les éditions Bamboo. Un titre qui séduira les motards et motardes, mais pas seulement.

Pour ce treizième tome, à paraître le 17 juin prochain, la bande dessinée reprend les recettes qui ont fait le succès de cette série avec un humour décapant mettant à l’honneur notre joyeuse bande de motards et motardes fans de road trips, donc certains se sont même mis à la moto électrique.

« Les Fondus veulent nous prouver qu'il est possible de visiter les plus beaux spots motards du pays à moindres frais. Adios les hôtels, Bye Bye les restos, seules comptent la route et les bécanes. Le système D est dépassé, on passe au système F des Fondus. On Fonce, on Frime et on Fait gaffe aux radars. »

Le tome 13 de la série « Les Fondus de moto » sera en vente à partir du 17 juin prochain dans les librairies et sur Internet au prix public conseillé de 11,90 €.

Une BD à mettre entre toutes les mains.