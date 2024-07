Marché moto et scooter : les ventes de cyclomoteurs au plus bas, l'électrique s'effondre

Pris dans sa globalité, tous modèles confondus, neufs et d’occasion, selon les derniers chiffres publiés par l’Observatoire Solly-Azar/AAA Data, le marché du deux-roues français affiche une légère baisse de ses immatriculations au premier semestre 2024 par rapport à 2023 : - 4,5 %.

Si la baisse est de 5,4 % pour les deux-roues neufs (154 271 en 2023 contre 146 041 en 2024), la tendance s’observe également sur celui des deux-roues d’occasion, en baisse de 4,2% (436 319 unités immatriculées au 1er semestre 2024 contre 455 667 en 2023), alors même qu’au 1er trimestre 2024, le marché de la moto d’occasion était en hausse de 6 %, sans doute boosté par la mise en place prochaine du contrôle technique pour les motos et scooters.

Du côté de l’électrique, l’essoufflement se poursuit, avec une baisse de 14,8 % au premier semestre 2024 comparé à 2023, avec des volumes qui restent très faibles : 19 478 unités vendues. Les chiffres sont encore plus cruels pour les cyclomoteurs électriques avec un effondrement de 20,2 % des ventes de véhicules neufs au premier semestre 2024, et de 18,6 % pour les véhicules d’occasion.

Une des raisons qui pourrait expliquer cette baisse importante sur ce segment selon l’Observatoire Solly Azar/AAA Data est : « le retrait des acteurs de flottes de scooters électriques en libre-service, suite au non-renouvellement des contrats », mais aussi le fait que les particuliers n’adhèrent toujours pas à ce type de véhicules, concurrencé par la nouvelle génération de voiture sans permis incarnée par la Citroën Ami, et le développement des vélos à assistance électrique.

Les motos font de la résistance

Les motos, pour leur part, résistent tant bien que mal, avec une légère baisse de 2,5 % pour les modèles neufs, et 1,9 % pour les motos d’occasion. Selon l’Observatoire Solly-Azar/AAA Data : « Cette chute, notamment sur le marché du neuf, peut s’expliquer par l’absence de nouveaux modèles à fort potentiel par rapport à l’année dernière. »

Sur ce segment, les plus grosses cylindrées (supérieures à 400 cm3) sont les plus dynamiques sur les six premiers mois de l’année, avec un marché porté par les trails (+ 15,8 % VO et + 18,7 % VN), les routières (+ 7,7 % VO et + 13,1 % VN) et les sportives (+ 2,9 % VO et + 36,1 % VN), alors que les roadsters se stabilisent (-0,5 % à 89 405 unités).

Parmi les pistes évoquées pour justifier ce ralentissement global du marché des deux-roues en France, Marie-Laure Nivot de AAA Data évoque : « L’essor du télétravail [qui] a également impacté le rythme de renouvellement du marché, entraînant une réduction du kilométrage moyen chez les utilisateurs », tandis que Maëlle Faure, Cheffe Produits Auto et Moto chez Solly Azar ajoute : « une météo capricieuse qui a pu fortement impacter la dynamique du marché du deux-roues. »

Les prix en hausse constante des motos neuves, les incertitudes qui persistent autour du contrôle technique et le contexte général peuvent également faire partie des pistes possibles pour expliquer ce recul des ventes, qui reste encore malgré tout assez contenu.