Marché motos et scooters en mai : Honda et Yamaha s'échappent en tête, BMW résiste, Kawasaki et Triumph confirment alors que Royal Enfield et Kymco cartonnent

Avec un mois de mai à la météo capricieuse sur l’ensemble de la France, les chiffres des immatriculations de motos et scooters neufs étaient particulièrement attendus, parfois même avec une pointe de crispation de la part de certains acteurs du marché hexagonal.

Finalement, si le volume global des ventes de deux-roues motorisés neufs est en baisse de 1,8 % par rapport à mai 2023, un mois record sur les dix dernières années avec 21 080 unités, celui-ci reste à un niveau satisfaisant avec 20 702 unités écoulées en mai 2024.

Honda encore et toujours numéro un

Toujours leader du marché des motos et scooters en France, on retrouve, une nouvelle fois, Honda, avec 3 758 véhicules vendus en mai 2024. Yamaha confirme sa bonne forme et reste à seulement quelques longueurs de Honda avec 3 455 motos et scooters vendus en mai dernier. À la troisième place on retrouve BMW avec 2 060 unités vendues, tandis que Kawasaki (1 786 unités), et surtout, Triumph (1 423 unités) sont en nette progression.

Suivent Suzuki (822 unités), KTM (762 unités), Piaggio (545 unités), alors que Royal Enfield (516 unités) et Kymco (464 unités) intègrent le Top 10, en lieu et place de Ducati, 11ème avec 438 unités et Aprilia, 14ème avec 349 unités. Un Top 10 aux portes desquelles se trouve toujours Harley-Davidson, 12ème avec 386 unités, et un surprenant Voge, 13ème avec 375 unités.

La BMW R 1300 GS toujours en tête des ventes

Dans le détail des modèles, le marché des motos et scooters de mai 2024 a été dominé par la nouvelle BMW R 1300 GS, avec 532 exemplaires vendus, devant le scooter Honda Forza 125 (487 unités) et un tir groupé Yamaha : XMax 125 (444 unités), MT-07 (419 unités), MT-07 Tracer (393 unités), MT-09 (393 unités), Ténéré 700 (386 unités), la Kawasaki Z900 (359 unités), la Triumph Street Triple 765 (336 unités), la Honda Hornet 750 (321 unités) et le Yamaha TMax 560, qui conclut le Top 10 avec 312 unités.

Le reste du Top 20 est composé de la Yamaha MT-09 Tracer (306 unités), du Honda PCX 125 (294 unités), des Zontes ZT 125 (274 unités), de la Honda CBR650R (261 unités), de la BMW R 1250 GS Adventure (227 unités), du Honda X-ADV (218 unités), de la Honda Africa Twin (217 unités), de la Kawasaki Z650 (211 unités), de la Suzuki V-Strom 800 (191 unités) et de la Honda Transalp 750 (186 unités).

À noter également les bons lancements de la Royal Enfield Himalayan 450 (182 unités), du Kymco Skytown 125 (179 unités), de la Triumph Speed 400 (175 unités) et de la version Scrambler 400 X (126 unités). Le scooter électrique BMW CE 02 affiche aussi un démarrage commercial intéressant avec 173 exemplaires vendus en mai dernier.