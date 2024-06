Un nouveau custom V2 venu de Chine

Après la Benda LFC700, que l’on trouve d’ailleurs aujourd’hui en France à partir de 11 990 €, la Xiangshuai Lonewolf 800 confirme l’appétence des constructeurs chinois pour les gros gommards arrière.

Comme le power-cruiser Benda, distribué en France par Magpower, la Xiangshuai Lonewolf 800 se distingue par son pneu arrière de 310 mm et son look massif particulièrement soigné et relevé par un monobras oscillant

En revanche, quand la LFC 700 est animée par un surprenant quatre-cylindres en ligne de 676 cm3 développant 79 chevaux, la Lonewolf 800 se contente d’un V2 de 800 cm3 offrant 61 chevaux et un couple de 66 Nm.

Un power-cruiser chinois tout en muscles

Modèle original, même si on peut lui trouver quelques similitudes de style avec des modèles comme la Diavel de Ducati pour son gabarit compact ou même la Kawasaki Vulcan pour ce qui est de sa face avant, la Lonewolf 800 dispose également d’un autre élément qui lui permet de se démarquer : une suspension arrière pneumatique qui permet d’ajuster la hauteur de la partie arrière de la moto via une simple pression sur un bouton.

Pour le reste des équipements, on retrouve une fourche inversée, deux disques de freins à l’avant, un phare LED ou encore une mono-selle dans le plus pur esprit bobber.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Vendue l’équivalent de 7 800 € en Chine, la Xiangshuai Lonewolf 800 n’est pas encore prévue pour le marché européen mais illustre parfaitement les progrès constants de l’industrie moto chinoise.