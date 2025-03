La marque russe Kalashnikov, connue pour la fabrication du tristement célèbre AK-47, a une nouvelle fois fait parler d'elle sur le marché de la moto avec un nouveau modèle plutôt voyant.

L'entreprise russe, a dévoilé le 8 mars dernier, jour célébrant les droits des femmes dans le monde, une déclinaison rose de son bobber Izh-49. Une version ouvertement présentée comme étant destinée aux femmes.

Une présentation interprétable à la fois comme un simple coup marketing, mais aussi comme une provocation sexiste, si l'on s'en tient aux clichés véhiculés par le choix de la couleur.

Une belle Kalash' rose pour la Journée internationale des droits des femmes : faut-il y voir un message ?

Quoi qu'il en soit, si la déclinaison rose est ouverte aux précommandes, sans que le prix ni la disponibilité n'aient été précisés, elle repose sur un modèle standard équipé d'un moteur monocylindre de 250 cm³ à refroidissement liquide, avec une puissance annoncée de 31 chevaux et une vitesse maxi de 155 km/h. Elle est équipée d'un démarreur électrique et d'un démarreur au kick. La hauteur de selle est de 720 mm et le réservoir contient 14 litres d'essence. Les roues adoptent un style rétro, avec un diamètre de 18 pouces à l'avant et de 16 pouces à l'arrière. Elles sont également fines : 100/80 à l'avant et 130/90 à l'arrière. Quant à la suspension et aux freins, on retrouve une fourche télescopique conventionnelle à l'avant et des freins à disque à l'avant comme à l'arrière. Le poids à vide est annoncé à 160 kg.

Le constructeur russe a également annoncé qu'une version électrique de la moto disposant d'un moteur de 4 kW serait également disponible, sans donner plus de précision sur cette moto pour le moment.