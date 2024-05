150 deux-roues aux enchères le 1er juin dans l'Aube (10)

Aujourd'hui, nous prenons la direction de Saint Parres-lès-Vaudes dans l'Aube pour une très belle vente aux enchères. 150 lots provenant de la collection de Jean-Max Drujon seront dispersés à partir de 14 heures.

La vente, organisée par Ivoire Troyes Boisseau-Pomez, se fera en présentiel mais sera également diffusée en direct sur le site interencheres.com. Toutes les informations et modalités concernant cette vente sont disponibles sur ce même site, tout comme la description des lots proposés.

Une collection de toute une vie

Cette collection a été rassemblée par Jean-Max Drujon durant toute son existence, comme nous l'explique son épouse Mme Rolande Drujon:

« À 15 ans, tout commence avec une DS Malterre : sa première moto, cédée par le papy d’un copain de son village. Faute de permis, il démonte les garde-boue et s’entraîne dans les champs. Le plaisir est là, la moto devient passion. Quelques années plus tard, tout en pratiquant le motocross en amateur, puis l’enduro en compétition nationale, la collection de motos anciennes s’amorce et s’amplifie rapidement, car ses amis motards, amateurs et collectionneurs l’assistent dans ses recherches. Papa, puis papy à son tour, il initie et guide garçons et filles au plaisir des deux roues avec les Dax, Honda mini, Vespa, Monkey… Moto Légende à Montlhéry, puis Prenois, ses fidèles amis devenus assistants techniques lui permettent de profiter de ces belles mécaniques lors des courses sur circuits. Son rêve d’ado était devenu une réalité. »

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

150 lots couvrant une période allant de 1917 à 2014

On peut dire que la diversité est de mise dans cette magnifique collection qui regroupe des machines produites entre 1917 et 2014. Honneur à la doyenne de cette vente, à savoir cette B.S.A. 550 cm3 de 1917. Conservée dans son jus, elle ne demandera qu'une remise en route de son moteur qui n'est pas bloqué. L'estimation est proposée entre 5 000 et 7 000 euros, ce qui est tout à fait raisonnable pour cette machine équipée de nombreux accessoires d'époque.

B.S.A. 550 4 HP 1/4 1917

Si vous aimez les side-cars et qu'en plus vous avez un penchant pour la marque Terrot, voici deux attelages intéressants. Dans un premier temps, vous avez cette 350 cm3 type HTC avec un beau side-car Charles Gautherot. L'estimation entre 5 000 et 7 000 euros est cohérente.

Terrot 350 cm3 HTC side-car Charles Gautherot 1929

Plus performant, ce bicylindre 750 cm3 type VATT de 1939 est accouplé à un prestigieux Bernardet Sport. On en attend entre 9 000 et 14 000 euros.

Terrot 750 cm3 VATT 1939 side-car Bernardet

Plusieurs motos Dollar seront proposées à cette vente. Notre choix s'est porté sur cette 350 cm3 R2 de 1931 dont la restauration est ancienne et qui demandera une révision avant de reprendre la route (estimation entre 2 500 et 3 500 euros).

Dollar 350 cm3 R2 1931

Cette Saroléa S6 de 600 cm3 a été "coursifiée". À remettre en route, son estimation est proposée entre 5 000 et 7 000 euros, sans certificat d'immatriculation.

Sarolea S6 600 cm3 1936

On continue page suivante avec des machines d'après-guerre.