420 chevaux, 500 Nm de couple, 430 km/h de vitesse de pointe, plus de 260 000 euros, la Turbine 420RR Superbike Edition 25ème Anniversaire défie toute raison

Spécialisée dans l’ingénierie et la conception de moteurs à turbines pour un usage industriel, l'entreprise américaine MTT a présenté sa Turbine 420 RR il y a maintenant deux ans. Une moto équipée d’une turbine d’hélicoptère Rolls Royce Allison M250-C20B de 420 chevaux.

Une installation qui offre à la moto une vitesse de pointe de plus de 430 km/h et ne consomme rien de moins que 32 litres aux 100 km, acceptant à la fois l'essence et le kérosène.

À l'occasion de son 25ème anniversaire, MTT (pour Marine Turbine Technologies) a donc logiquement développé une série spéciale de son avion de chasse sur roues, reprenant les spécifications techniques du modèle standard, en y ajoutant des équipements premium comme des suspensions Öhlins, des freins ISR, une électronique Beijer, des roues BST et de la fibre de carbone pour les carénages, permettant d'alléger la moto.

La moto de série la plus rapide du monde

Moto de série la plus rapide du monde devant la Kawasaki Ninja ZX-14R Supersport ou la Kaawasaki Ninja H2R, la MTT Turbine 420 RR Superbike 25ème anniversaire ne sera produite qu'à seulement 5 exemplaires.

Côté tarif, il est à l'image de la moto, totalement déraisonnable, avec un ticket d'entrée fixé à 275 000 $, soit plus de 263 000 euros selon le taux de change actuel. Un détail pour qui veut s'envoyer en l'air au guidon de cet engin complètement hors du commun.