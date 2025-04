Deux nouvelles marques de motos arrivent en France

Comme cela était prévu et annoncé, MB Motor France, la filiale française du groupe Motos Bordoy, l'un des poids lourds du marché moto espagnol, a officiellement lancé dans l'Hexagone les marques Macbor et Kove.

Après avoir exposé ses deux marques lors du dernier Salon du 2 roues de Lyon en février dernier, la nouvelle entité propose ainsi huit modèles différents des deux différentes marques.

Une offre inédite qui lui permet de se positionner dès maintenant sur plusieurs segments tels que : le marché de la 125, le segment moyenne gamme prisé par les détenteurs du permis A2 et celui des plus grosses cylindrées.

MB Motor France mise, avec Macbor, sur un positionnement tarifaire attractif en apportant de la nouveauté sur le marché. Du côté de Macbor, on retrouve quatre modèles de 125 cm3 dont les tarifs débutent à partir de 2 599 euros avec un scrambler, deux customs modernes et un trail routier. Pour les permis A2 la marque espagnole propose un custom Rockster 410 accompagné par un trail routier Montana XR5 510 affiché à respectivement 5 299 et 6 499 euros.

Macbor et Kove au cœur de la stratégie de MB Motor France

Déjà évoquée sur Caradisiac Moto, la marque chinoise Kove est désormais distribuée en France par MB Motor. Après une incursion très remarquée dans l’univers du rallye avec une machine de 450 cm³, MB Motor France propose désormais deux modèles : un roadster NK 125 R affiché au prix de 3 699 euros et un trail de 800 cm3, décliné en deux versions : 800X Pro (9 999 euros) et 800X Rally.

Une première étape pour Macbor et Kove, qui espèrent à eux deux compter sur une soixantaine de revendeurs d'ici le troisième trimestre de cette année.