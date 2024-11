Macbor expose à Milan ses modèles bientôt vendus en France

Filiale française du groupe Motos Bordoy, l'un des poids lourds du marché moto espagnol, MB Motor France commercialisera la marque Macbor dès le début de l’année 2025 sur le territoire français.

Présente sur l’édition 2024 du salon de Milan, la firme espagnole a donné un aperçu de ses prochains modèles, dévoilant un millésime 2025 restylé de son best-seller, le Montana XR1 125, qui arrivera sur le marché au printemps prochain, ainsi que deux prototypes : un roadster 125 et un custom 700.

Concernant les deux prototypes présents sur le stand milanais de Macbor, le premier, baptisé Shifter Evo 125, a été conçu à Barcelone, et intégrera la gamme Street 125 de Macbor, le véritable cœur de cible de la marque espagnole.

Le second modèle, au look de custom, dévoilé sous forme de prototype, baptisé Rockster 710 pourrait être la première moto de plus de 500 cm3 commercialisée par la marque et sera la déclinaison de plus forte cylindrée de la déjà existante Rockster 410.

Une avancée pour Macbor, qui témoigne d’une réelle volonté de s’imposer sur de nouveaux marchés en explorant de nouveaux segments avec des moyennes cylindrées inédites.

Fort de son succès rencontré en Espagne et de la première expérience positive d'exportation au Portugal depuis 2021, Macbor entrera sur le marché français dès les prochaines semaines avec plusieurs modèles de moyennes cylindrées et l’ambition de grappiller immédiatement des parts de marché aux marques déjà bien établies. Un sacré challenge.