Un trail et un custom pour les débuts de Macbor en France - En direct du salon de Lyon

Motos Bordoy est un acteur majeur du paysage moto en Espagne. Aujourd'hui, ce groupe prépare son arrivée en France via la création de sa filiale MB Motor France avec deux marques : Macbor, la marque propre du groupe Motos Bordoy ainsi que la firme chinoise Kove, déjà distribuée en France, mais de façon encore confidentielle. Depuis aujourd'hui, les deux marques sont représentées à Lyon.

C'est la première qui nous intéresse aujourd'hui avec deux modèles : un trail dénommé Montana XR5 510 et un custom portant l'appellation de Rockster 410.

Apparue en 2020, le Montana affiche des lignes relativement classiques. Comme beaucoup de modèles chinois, il affiche un équipement complet comprenant des suspensions KYB, un ABS déconnectable selon trois modes, des crash-bars, un sabot en aluminium, une instrumentation numérique et des protège-mains. Il peut recevoir aussi en option des valises latérales ou un Top Case. Sur le plan mécanique, ce trail est animé par un bicylindre 4 temps de 500 cc, qui développe une puissance modeste de 48 ch et un couple de 45 Nm. Le poids est très raisonnable pour la catégorie avec seulement 178 kg. Le prix de ce trail est fixé à 6 290 €.

L'autre nouveauté de la gamme est un custom. Ce type de modèle qui a connu un certain succès avec les Kawasaki Eliminator par exemple est animé par un moteur bicylindre de 400 cc développant 42 ch et un couple de 33 Nm à 7 000 tr/min. Sur le plan mécanique, on retiendra que ce custom dispose d'amortisseurs arrière à bombonnes séparées, d'un ABS, d'une fourche inversée et d'un contrôle de traction. Pour ce qui est des équipements de confort, vous pourrez profiter de commandes rétroéclairées, de commodos réglables, d'un éclairage full LED et d'un tableau de bord numérique couleur.

Cette Rockster 410 est d'ores et déjà commercialisée est 4 teintes (Rouge, Noir mat, Vert et Gris) au prix de 5 199 €.

À noter enfin qu'une gamme de 125 cc sera aussi disponible.