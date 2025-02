Et si Suzuki se mettait aussi à la mode néo-rétro avec une nouvelle GSX-8S ?

Faire du neuf avec du vieux. L'idée n'est pas nouvelle, et il semblerait que Suzuki puisse de nouveau la mettre en application prochainement.

Selon des informations venues du Japon, et plus particulièrement de nos confrères de Young-Machine, la marque aurait l'intention de décliner son roadster GSX-8S dans un style plus rétro avec une Type S.

Cette variante, développée en hommage à la GS 1000 S des années 1980, reprendrait à son compte la tête de fourche si particulière du modèle d'origine, tout en offrant une base moderne empruntée à la GSX-8S arrivée sur le marché moto il y a seulement deux ans.

Introduite au début de 1979 avec l'objectif précis de concurrencer la Kawasaki Z1 et la Honda CB900F, la GS 1000 S reposait alors sur un moteur quatre-cylindres en ligne refroidi par air de 997 cm3.

Un hommage à la GS 1000 S en préparation du côté de Suzuki ?

C'est cette fois sur le byclindre vertical calé à 270° de 776 cm3 (puissance de 83 chevaux à 8 500 tr/min et couple de 78 Nm à 6 800 tr/min), que la GSX-8S Type S (prénommée ainsi par nos confrères japonais) devrait compter. Un bloc que l'on retrouve déjà, en plus du roadster, intégré dans le trail Suzuki V-Strom 800 et dans la déclinaison sportive GSX-8R.

Si Suzuki n'a, à l'heure actuelle aucun modèle au look rétro dans sa gamme, hormis, peut-être la Katana, l'arrivée d'une nouvelle variante de la GSX-8S pourrait bien changer la donne, et offrir aux motards une nouvelle alternative sur le marché moto avec un modèle inédit. À condition que tout cela se confirme, bien entendu.