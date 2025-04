Jusqu'à 30 euros de remise sur les pneus moto Metzeler

Avec les beaux jours qui reviennent, les motos sont de sorties sur les routes françaises.

Le beau temps qui s'installe et les températures qui remontent progressivement sont autant de signes positifs quant à la reprise de la saison idéale pour ressortir la moto.

Alors que la période est à la remise en état de sa monture pour repartir sur des bases solides et profiter de sa moto en toute sécurité, la marque de pneumatiques autos et motos Metzeler a lancé au début du mois d'avril une campagne promotionnelle sur certains de ses modèles de pneus motos. Différents pneus qui peuvent convenir pour plusieurs types de motos, de la sportive aux trails et devraient contenter un grand nombre de motards.

Les références concernées par cette offre sont ainsi les Metzeler Racetec RR, Metzeler Sportec M9RR, Metzeler Roadtec 02, Metzeler Tourance Next 2 et Metzeler Karoo 4.

Une offre sur les pneus Metzeler en cours jusqu'à l'automne prochain

Le remboursement, qui peut grimper jusqu'à 30 euros pour l'achat et la pose d'un train de pneus Metzeler est valable jusqu'au 30 septembre prochain et à demander directement par l'acheteur.

Pour cela, les clients ayant acquis et fait poser un train de pneus de la marque Metzeler sur leur moto doivent enregistrer leur demande en ligne, joindre la preuve d’achat, et compléter leurs coordonnées bancaires pour bénéficier du remboursement sur le compte en banque.

L'offre promotionnelle est réservée aux particuliers, dans la limite d’une demande par foyer (même nom, même adresse).