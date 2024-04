La FFMC dévoile son "Guide juridique du boycott du contrôle technique"

Même si elle est effective depuis le début de la semaine (lundi 15 avril), la mise en application du contrôle technique des motos et scooters ne passe toujours pas auprès d’une large frange de la communauté motarde.

Farouchement opposée à cette mesure depuis toujours, la Fédération française des motards en colère (FFMC) en colère ne compte pourtant pas relâcher la pression, contre une mesure qu’elle qualifie toujours de « nouveau racket des motards ».

Parmi les actions à mener contre le contrôle technique, et après le site dédié le site dédié balancetoncentre.org, la FFMC appelle de nouveau ses adhérents, et plus largement l’ensemble de la communauté motarde à la désobéissance et au boycott de l’examen. Un boycott qui pose tout de même de nombreuses questions quant à ses répercussions juridiques, effectives ou éventuelles : que risque-t-on en cas d’absence de contrôle technique, quid de l’assurance, que faire en cas de revente, etc.

C’est pour répondre à toutes ces interrogations que la FFMC propose son « Guide du boycotteur », disponible en téléchargement sur son site Internet, et que nous vous proposons également en version PDF ci-dessous.

Un petit mémo de tout ce qu’il faut savoir si vous décidez de boycotter le contrôle technique.