Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Roadster

La marque française Murtas se met à la moto électrique urbaine

Dans Moto / Nouveauté

Olivier Cottrel

1  

Jeune marque française spécialisée dans la mobilité électrique, Murtas dévoile la RRX. Un roadster équivalent 125 développé en partenariat avec le chinois Ganfeng qui arrivera en France dès le mois de décembre à partir de 6 990 €.

La marque française Murtas se met à la moto électrique urbaine

Après un scooter électrique et un trail, Murtas a décidé de garnir sa gamme de deux-roues électriques avec un roadster équivalent 125.

Esthétiquement dans les codes de ce que l’on peut retrouver actuellement sur le marché, la moto a été développée en collaboration avec Ganfeng, spécialiste chinois des batteries semi-solides.
La Murtas RRX embarque donc une batterie semi-solide de 8,76 kWh, offrant entre 130 et 190 km d’autonomie selon le mode sélectionné d’après les données de la marque. Pour ce qui est du temps de recharge, la marque annonce un 0 à 100 % en 4h55 sur une prise domestique, et 2h37 sur une prise de Type 2 à 3,3 kW via son chargeur embarqué.

La marque française Murtas se met à la moto électrique urbaine

Côté moteur, on retrouve une motorisation électrique sans balais de 11 kW (20 kW en pic), qui offre une réponse à l’accélérateur immédiate : de 0 à 50 km/h en 2,4 secondes et une vitesse de pointe de 135 km/h (couple maxi de 118 Nm). Trois modes de conduite, Eco (limité à 70 km/h), Normal (limité à 95 km/h) et Sport sont également disponibles sur le roadster.

La marque française Murtas se met à la moto électrique urbaine

Dotée d’une fourche inversée, la Murtas RRX (169 kg), confie son freinage à un disque de 300 mm à l’avant avec système radial à double piston à l’avant, et disque de 220 mm avec simple piston à l’arrière. Elle est aussi dotée d’une marche arrière, d’un régulateur de vitesse et d’un système antivol électronique. L’instrumentation est confiée à un écran LCD connecté via bluetooth.

La marque française Murtas se met à la moto électrique urbaine

La moto est par ailleurs bien chaussée puisque ses jantes de 17 pouces (110/70 à l’avant et 150/60 à l’arrière) sont montées de pneus Pirelli Diablo Rosso.

La marque française Murtas se met à la moto électrique urbaine

La Murtas RRX sera disponible dès le mois de décembre à 6 990 euros.

La marque française Murtas se met à la moto électrique urbaine
1  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

SPONSORISE

Derniers articles moto

Voir toute l'actu moto

Articles moto les plus populaires

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/