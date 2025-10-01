La marque française Murtas se met à la moto électrique urbaine

Après un scooter électrique et un trail, Murtas a décidé de garnir sa gamme de deux-roues électriques avec un roadster équivalent 125.

Esthétiquement dans les codes de ce que l’on peut retrouver actuellement sur le marché, la moto a été développée en collaboration avec Ganfeng, spécialiste chinois des batteries semi-solides.

La Murtas RRX embarque donc une batterie semi-solide de 8,76 kWh, offrant entre 130 et 190 km d’autonomie selon le mode sélectionné d’après les données de la marque. Pour ce qui est du temps de recharge, la marque annonce un 0 à 100 % en 4h55 sur une prise domestique, et 2h37 sur une prise de Type 2 à 3,3 kW via son chargeur embarqué.

Côté moteur, on retrouve une motorisation électrique sans balais de 11 kW (20 kW en pic), qui offre une réponse à l’accélérateur immédiate : de 0 à 50 km/h en 2,4 secondes et une vitesse de pointe de 135 km/h (couple maxi de 118 Nm). Trois modes de conduite, Eco (limité à 70 km/h), Normal (limité à 95 km/h) et Sport sont également disponibles sur le roadster.

Dotée d’une fourche inversée, la Murtas RRX (169 kg), confie son freinage à un disque de 300 mm à l’avant avec système radial à double piston à l’avant, et disque de 220 mm avec simple piston à l’arrière. Elle est aussi dotée d’une marche arrière, d’un régulateur de vitesse et d’un système antivol électronique. L’instrumentation est confiée à un écran LCD connecté via bluetooth.

La moto est par ailleurs bien chaussée puisque ses jantes de 17 pouces (110/70 à l’avant et 150/60 à l’arrière) sont montées de pneus Pirelli Diablo Rosso.

La Murtas RRX sera disponible dès le mois de décembre à 6 990 euros.