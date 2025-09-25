"La Route des Légendes" sur les traces des 1er Dakar c'est ce week-end

Ce week-end, les nostalgiques des premiers Dakar vont être aux anges. A cette époque, tous les participants partaient de l'esplanade du Château de Versailles le 1er janvier pour une traversée de la France via la Nationale 20 et une arrivée au port de Sète afin d'embarquer direction le continent africain.

Sur le bord de la route, chaque année, de nombreux spectateurs attendaient, malgré le froid, cette caravane d'aventuriers d'un nouveau genre. C'est ce que "La Route des Légendes" vous propose de revivre dès demain. Une soixantaine de motos, une cinquantaine de voitures et camions, c'est le contingent qui traversera la France à la rencontre des passionnés de cette discipline inventée par Thierry Sabine.

Qu'ils soient anciens pilotes ou simples amateurs, avec des véhicules d'époque ou des répliques, tous viendront à votre rencontre pour partager cette ferveur qui nous manque tant aujourd'hui.

Si vous souhaitez être de la fête, voici le programme:

VENDREDI 26 SEPTEMBRE :

-Vérifications administrative Place Saint Louis à Versailles de 10H à 12H45. Briefing de 13h15 à 13h30

-Départ de la Place Saint Louis à 14H

-Arrivée à Orléans Sougy TT à 15h30

-Départ d'Orléans Sougy à 16h

-Arrivée à Châteauroux vers 18h 18h30. Soirée à la Guinguette de Belle Isle Rue du Rochat 36 000 Châteauroux.



SAMEDI 27 SEPTEMBRE :

-Départ de Châteauroux à 7h30 Parking de la Guinguette de belle Isle

-Arrivée à Compreignac (Népoulas) vers 8H45- 9H chez Christophe Meillat 1233 Route de Paris 87140 Compreignac

-Départ de Compreignac à 9H30

-Arrivée à Nespouls à 11 h: Contrôle de Passage Place de la Mairie

-Départ de Nespouls à 11H10

-Arrivée à Frayssinet à 12h10: Contrôle de Passage Garage Campana D 820

-Départ de Frayssinet à 12h20

-Arrivée à Montauban ver 13h15 13H30 Place Lalaque

-Déjeuner à Montauban

-Départ de Montauban vers 14H30 15H Place Lalaque

-Arrivée à Villeneuve les Boulocs Domaine Clos Mignon TT 15H30 109 Rte de Clos Mignon 31620 Villeneuve-lès-Bouloc

-Départ de Villeneuve les Boulocs

-Arrivée à Grisolles 17H 17H15 salle des fêtes Chemin du Canal 82170 Grisolles

-Grisolles soirée Dakardantan Dakarhier à 19H30 Hôtel Eurocentre 1 Avenue de St Guillan 31620 Castelnau-d'Estrétefonds



DIMANCHE 28 SEPTEMBRE :

-Rendez-vous à Toulouse Fenouillet à 8h30

-Départ de Toulouse Fenouillet à 9h30

-Arrivée à Pexiora TT à 11h déjeuner à la salle des fêtes

-Départ de Pexiora à 13h

-Arrivée au Château de Lastours à 14h30 11490 Portel-des-Corbières

-Départ du Château de Lastours à 16h

-Arrivée à Sète à 17H30 18H Théâtre de la Mer

-Soirée au Domaine de Lazaret à partir de 19h30 223 rue du Pasteur Lucien Benoît 34000 Sète.

Et pour tout savoir sur cette sympathique manifestation, cliquez ici pour accéder à la page Facebook de l'organisateur.