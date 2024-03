La Suzuki GSX-8R arrive dans les concessions

Après le trail (V-Strom 800) et le roadster (GSX-8S), Suzuki a présenté lors du dernier salon de Milan le troisième membre de sa nouvelle gamme de moyenne cylindrée : la sportive GSX8R.

Une nouveauté qui intègre le catalogue 2024 de la marque et qui repose sur la même base que le roadster GSX-8S, à savoir le bicylindre parallèle DACT de 776 cm3. Un bloc qui développe toujours 83 chevaux à 8 500 tr/min et offre à la version carénée un couple de 78 Nm à 6 800 tr/min. La déclinaison sportive partage aussi le châssis de la GSX-8R ainsi que son phare avant avec les deux optiques superposés.

La Suzuki GSX-8R se distingue toutefois du roadster sur différents points, un guidon en deux parties, des rétroviseurs intégrés au carénage avant, et surtout, des suspensions Showa en lieu et place des KYB de la GSX-8S, et un poids légèrement supérieur de 205 kg, contre 202 pour la 8S.

Si on retrouve à l’avant une une fourche inversée Showa SF-BP et à l’arrière un monoamortisseur de la même marque, le package électronique de la 8R est identique à celui embarqué par le roadster : éclairage full LED, écran TFT couleur de cinq pouces, aides à la conduite Suzuki Intelligent Ride System avec sélecteur de mode de conduite Suzuki (SDMS), système de contrôle de traction Suzuki (STSC), système d'accélérateur électronique Ride-by-Wire, système de changement de vitesse rapide bidirectionnel (quickshifter à la montée et à la descente des rapports), système d’aide au démarrage et une assistance à bas régime.

Déjà essayée sur Caradisiac Moto, la Suzuki GSX-8R (à partir de 9 699 €) fera ses grands débuts dans les concessions françaises dès ce vendredi, à l’occasion de son lancement national.