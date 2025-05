Le diesel n'est pas mort, son avenir est en deux-roues, ou pas !

On vous entend déjà dire : « les Américains, il faut toujours qu'ils ne fassent rien comme tout le monde ! »

Et pour le coup, vous auriez bien raison.

La palme de l'idée saugrenue de la semaine revient à Matthew Lach, fondateur d'Axiom Diesel Cycles, une entreprise située à Colombus, dans l'Ohio.

N'en faisant qu'à sa tête, et seul contre tous, il a décidé de lancer sur le marché une moto équipée d'un moteur diesel.

Non, ce n'est pas une blague, c'est bel et bien tout ce qu'il y a de plus sérieux, et pas avec des modèles non pas expérimentaux comme on l'a déjà vu par le passé.

Axiom Diesel Cycles a donc l'ambition de produire en série deux versions d'une moto au look de custom : la Knight (à partir de 49 500 dollars, soit environ 46 360 euros), et la Paladin, affichée à partir de 54 500 dollars (environ 48 100 euros).

Des motos diesel, il fallait y penser !

Les deux modèles reposent sur une motorisation turbo diesel Doosan de trois-cylindres de 1 litre. Un bloc qui délivre une puissance de… 24 chevaux pour un couple de 45 Nm, tout en prenant une place démesurée dans le cadre.

Des chiffres très nettement en deçà de ce que l'on peut trouver sur le marché, que ce soit la Honda CMX Rebel 500 (47,5 chevaux), ou même la Kawasaki Eliminator 500 (45,4 chevaux), pour un couple à peine inférieur (43,3 Nm pour la Honda et 46,2 pour la Kawasaki).

Si la motorisation est originale à défaut d'être performante, les équipements des motos sont quant à eux haut de gamme : freins Brembo, suspension entièrement réglable et châssis en acier.

Si l'on a du mal à croire à la pérennité du projet, il a tout de même encore le mérite d'exister. Et finalement, l'initiative, même si elle ne mène pas loin est à saluer.