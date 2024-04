Le festival Femmes et Moto fait son grand retour

« Briser les stéréotypes et promouvoir une représentation inclusive des motardes, dans un secteur traditionnellement affectionné par les hommes. » Voilà le credo de l’association Femmes et Moto, qui organisera en septembre prochain (du 20 au 22), pour la seconde fois après 2022, son festival à Die, dans la Drôme.

Après le succès rencontré par la première édition en 2022, puis une année 2023 riche en événements avec deux week-ends de ride et un atelier mécanique, le festival revient en 2024 pour célébrer la passion des motardes.

Reposant sur plus de 80 adhérentes et s’appuyant sur une communauté en ligne de plus de 25 000 motardes, l’association, créée en 2021, se fait désormais une voix influente pour toutes les femmes qui pratiquent la moto en France, soit 16 % tout de même, des nouveaux permis A2 en 2022.

En dehors du festival, dont le programme détaillé sera dévoilé un peu plus tard dans l’année, l’association multiplie les initiatives pour connecter les motardes françaises, à l’image de son groupe Facebook qui compte aujourd’hui plus de 27 000 membres. Un espace d’échanges d’expériences et d’entraide signe que l’engouement pour la moto est bel et bien universel, sans limite de genre ou autres.

L’association propose également des contenus informatifs sur les équipements, le permis de conduire et le choix de la moto, afin que, comme le précise Alice Peuple, la présidente, l’association et ses différentes actions soient « Une communauté où chaque femme, qu'elle soit cis, trans, non-binaire, de tous âges et de toutes pratiques, se sente accueillie et représentée. Nous sommes déterminées à combattre la solitude souvent ressentie par les motardes et à lutter contre les préjugés et le sexisme auxquels elles sont confrontées. »

Voilà qui est dit.