Le marché des trails connaît aussi la crise

On le constate mois après mois, la baisse du volume de ventes de deux-roues neufs se poursuit inexorablement depuis le début de cette année 2025.

Avec un recul de plus de 12 % sur l'ensemble de l'année à la fin du mois de juillet, le marché moto et scooter français est en souffrance.

La baisse touche malheureusement tous les segments, quel que soit le type de machine, à l'image du marché des trails, pourtant particulièrement dynamique depuis quelques années.

Si la baisse des ventes de trails n'est « que » de 7 % depuis le début de l'année 2025 (selon les chiffres arrêtés à fin juillet dernier) par rapport à 2024, elle illustre à elle seule la dynamique négative de l'ensemble du marché des deux-roues en France.

Ce recul s'explique en partie par la baisse des ventes de la nouvelle BMW R 1300 GS, moto la plus vendue en 2024 avec plus de 4 600 immatriculations, devant la Yamaha Ténéré 700 (3 222 unités vendues), la Honda Transalp 750 (2 163 unités et en baisse de 32 % sur un an), la BMW R 1250 GS Adventure (2 154 unités) et la Honda Africa Twin (1 715 unités).

Les Chinois en sauveur du marché moto français ?

Les grosses nouveautés 2025 sur le marché des trails sont plutôt à chercher du côté des marques chinoises, plus confidentielles en France, même si leur percée continue reste impressionnante grâce notamment à un placement tarifaire particulièrement agressif par rapport à la concurrence.

Du côté de CFMoto, c'est la 800 MT qui fait sensation sur le segment des trails, avec 846 unités immatriculées depuis le début de l'année, tandis que chez Voge, on retrouve deux modèles de trails qui s'illustrent, la 900 DSX (744 unités) et la 625 DSX (704 unités).