Le marché européen de la moto sur les chapeaux de roues en 2024

L'année 2024 aura marqué un tournant pour le marché européen de la moto. Les immatriculations ont connu une croissance exceptionnelle, portée par une demande accrue tant pour la mobilité urbaine que pour les loisirs.

Selon les données publiées par l’Association nationale des entreprises du secteur des deux-roues (ANESDOR), 1 155 640 nouvelles motos ont été immatriculées en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni, soit une augmentation de 10,1 % par rapport à 2023 (1 049 898 unités). Cette tendance positive reflète un regain d’intérêt pour les deux-roues, tant pour la mobilité urbaine que pour les loisirs.

Parmi les cinq grands marchés, l’Allemagne se distingue avec la plus forte progression, enregistrant une hausse de 16,3 % et un total de 48 618 nouvelles immatriculations. L’Espagne suit de près, avec une croissance de 14,2 % et 229 685 unités immatriculées. L’Italie, traditionnellement l’un des plus grands marchés de la moto en Europe, affiche une augmentation de 10 %, atteignant 352 294 unités.

La France et le Royaume-Uni ont également enregistré des progressions, bien que plus modestes. Le marché français a augmenté de 3,5 %, totalisant 214 049 nouvelles motos immatriculées, tandis que le Royaume-Uni a vu ses ventes croître de 2,7 %, avec 110 994 unités.

En revanche, le segment des cyclomoteurs a connu une tendance inverse. Dans les six principaux marchés surveillés par l’Association européenne des fabricants de motos (ACEM) – Belgique, France, Allemagne, Italie, Pays-Bas et Espagne – les immatriculations de cyclomoteurs ont chuté de 6,5 %, passant de 193 145 unités en 2023 à 180 591 en 2024.

L’Italie fait figure d’exception, avec une croissance de 19 % des ventes de cyclomoteurs, atteignant 22 301 unités. La Belgique a maintenu des chiffres stables, avec 30 716 unités immatriculées. En revanche, les autres pays ont enregistré des baisses marquées : l’Allemagne a chuté de 16,1 % (14 790 unités), la France de 12,5 % (65 978 unités), l’Espagne de 12 % (14 574 unités) et les Pays-Bas de 5,3 % (32 232 unités).

Les moteurs de la croissance : mobilité urbaine et loisirs

La forte croissance des ventes de motos s’explique en grande partie par une demande accrue pour ces véhicules, tant pour répondre aux besoins de mobilité urbaine que pour les loisirs. Les motos sont de plus en plus perçues comme une solution pratique pour éviter les embouteillages et réduire les temps de trajet en ville, tout en offrant une alternative écologique aux voitures.

Cependant, Antonio Perlot, Secrétaire Général de l’ACEM, met en garde contre une possible correction du marché dans la première moitié de 2025. « Une partie de cette croissance pourrait être liée à une augmentation des immatriculations avant la mise en œuvre de la nouvelle norme d’émissions Euro5+, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2025 », explique-t-il.

La norme Euro5+ s’appuie sur la législation précédente mais introduit des exigences de durabilité supplémentaires, visant à réduire les émissions polluantes et à renforcer l’attractivité des motos comme option de mobilité durable. « Euro5+ renforce les motos comme une option viable et attrayante pour les citoyens européens. De plus, cela offre une solution pour réduire la congestion urbaine et rendre les villes plus vivables », précise Perlot.

Cependant, cette nouvelle réglementation pourrait entraîner une baisse temporaire des immatriculations au début de 2025, les acheteurs ayant anticipé l’entrée en vigueur de la norme en achetant leurs motos en 2024.

Le marché européen de la moto affiche une santé robuste en 2024, porté par une demande croissante pour des solutions de mobilité alternatives et des véhicules de loisirs. Toutefois, le recul des cyclomoteurs et l’arrivée de la norme Euro5+ pourraient influencer les tendances à court terme. Les fabricants et les acteurs du secteur devront s’adapter à ces évolutions pour maintenir leur dynamique dans un marché en pleine mutation.