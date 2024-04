Livre - "Technique moto" pour tout savoir sur le fonctionnement de sa moto

Paru le 21 mars dernier, en vente en librairie et sur Internet au prix public conseillé de 19,95 €, le livre « Technique moto » est le parfait complément du manuel « Entretenir et réparer sa moto 2 », également publié par Casa Éditions et que nous vous avions présenté il y a quelques années.

Cette fois, on y découvre, ou redécouvre, tous les organes de la moto : du moteur à l’injection, du cadre aux suspensions, des assistances électroniques aux pneumatiques en passant par le système d’échappement ou de transmission, etc. c

Ce nouvel ouvrage est réalisé par des spécialistes des magazines Moto Revue et Moto Journal (Bertrand Gold, Damien Bullot et Michael Tora), mais aussi Pierre Siedzianowski, que vous retrouvez régulièrement au guidon pour les essais moto sur Caradisiac, vous donne toutes les clés pour comprendre le fonctionnement de votre moto sans négliger l’équipement, notamment les casques et systèmes airbag.

Divisé en quatre grands chapitres, chacun richement illustrés : moteur, partie-cycle, électronique, équipement, avec en bonus des lexiques, ce livre est idéal pour tout comprendre de sa monture et du fonctionnement de ses différentes parties.