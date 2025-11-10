Macbor va élargir son catalogue et donne des pistes sur son avenir

Équivalent espagnol de la marque française Mash, Macbor a été créée par le groupe Motos Bordoy.

Distribuée en France par MB Motor France depuis le début de l’année 2025, Macbor a profité de l’édition 2025 du salon de Milan pour présenter trois nouveaux modèles destinés à intégrer son catalogue 2026, ainsi que deux propositions (un prototype et un concept) qui préfigurent des futurs modèles.

Parmi les trois nouveautés 2026 Macbor, la Rockster 410, élargit l’offre de la marque sur ce marché. Un cruiser biplace qui repose sur un moteur bicylindre de 8 soupapes qui délivre 42 chevaux de puissance Il sera disponible à la vente à partir du deuxième trimestre 2026.

Autre nouveauté 2026, la Shifter 125 Evo est un roadster moderne qui marque le retour de Macbor dans l’univers Street et avec laquelle la marque entend séduire un public plus jeune et urbain. Sa commercialisation est prévue à partir du printemps 2026.

Enfin, la Montana XR3 élargit pour sa part la gamme Adventure de Macbor en venant s’ajouter au best-seller de la marque, la XR1 125 Evo. Avec un style renouvelé et un équipement dernier cri, ce modèle a été spécialement développé pour accompagner le projet d’expansion internationale de la marque.

Présente pour la troisième année consécutive sur le salon de Milan, Macbor a aussi dévoilé la Eight Mile 125 EVO, sous forme de prototype, et le concept Eight Mile 300.

Ce dernier annonce la future version de la grande sœur de la Eight Mile 125 et la vision de la marque sur ce que sera la prochaine génération de motos de moyenne cylindrée.