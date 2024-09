Moto Évasion 70's : un œil dans le rétro

Retour 50 ans en arrière, avec les yeux du jeune motard des années 1970.

Signé par l'amateur de motos classiques et collectionneur Manuel Le Roux, le livre « Motos évasions 70's : trails et routières des années 1970 » nous replonge dans ce passé finalement pas si lointain où les deux-roues n'avaient pas encore cédé aux innovations technologiques et où moto était synonyme d'évasion. Des motos des années 1970 comme la Kawasaki H1 et H2, Triumph Bonneville et Honda 750 Four avec lesquelles Manuel Le Roux roule au quotidien.

Au travers des 208 pages du livre, illustré de près de 600 photos, dont plus de la moitié provient d'amateurs ou d'images d'époque, on redécouvre l'avènement de la révolutionnaire Honda CB 750. Un modèle iconique qui va contribuer à la conquête des routes et des chemins, et marque pour beaucoup le passage de la moto à l'ère moderne.

Des années marquées par l'avènement des constructeurs japonais

C’est le début de la période « post-classique », où les constructeurs nippons inventent la moto évasion-aventure, inspirée par les grands espaces désertiques américains et qui fait aujourd'hui toujours fureur dans les concessions : le trail.

Simultanément, c'est aussi toute une gamme de modèles visant les jeunes motards qui est commercialisée.

Avec de nombreuses citations extraites de la presse spécialisée de l’époque et des interviews de passionnés de la moto, le livre de Manuel Le Roux revient donc sur cette période cruciale pour l'industrie moto.

Un ouvrage publié chez Sophia Éditions à découvrir le 18 septembre prochain et commercialisé au prix public de 45 euros.