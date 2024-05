QJMotor va faire le plein de nouveautés !

Un petit tour sur la page Internet de QJMotor l’atteste, le constructeur chinois est actuellement « en travaux » et se prépare à lancer son offensive.

Arrivé en France il y a maintenant plus d’un an dans un relatif anonymat et avec des ventes jusqu’ici très confidentielles, QJMotor compte bien changer de braquet et se lancer à l’assaut du marché français avec de nouvelles ambitions, largement revues à la hausse.

Un changement de stratégie initié en début d’année, avec une nouvelle collaboration. Exit la société d’importation DIP, le constructeur chinois est maintenant distribué en France par la SIMA. Un poids lourd du marché hexagonal avec des marques comme Mash, Royal Enfield, Moto Morini, Hyosung ou encore Fantic.

Reposant sur un réseau de distribution solide, QJMotor va maintenant alimenter ses revendeurs de plusieurs nouveautés, couvrant plusieurs segments : trail, roadster, sportive et même custom.

À en croire le catalogue 2024 de QJMotor, disponible en téléchargement sur le site de la marque et ci-dessous, les modèles ne vont pas manquer dans les concessions, avec la sportive SRK 800 RR, les roadsters SRK 700, SRK 550, SRK 400 et SRK 125 S, les trails SRT 800 SX standard et Touring et SRT 700 X Touring, les cruiser SRV 600, SRV 550 et SRV 125 ou encore les scooters ATR 125 et LTR 125. Une moto électrique est également de la partie, la Q2 Moonride.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Avec un positionnement tarifaire agressif, l’offensive QJMotor se prépare et pourrait bien faire mal à la concurrence.