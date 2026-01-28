Un nouveau petit roadster 125 cm3 au look sportif arrive chez Morbidelli à moins de 3 000 euros

Sur un marché des 125 cm³ où les références sont nombreuses, Morbidelli apporte sa contribution avec la F125. Un roadster qui a quelques arguments de poids à faire valoir.

Sous son look de roadster moderne, on retrouve un monocylindre de 125 cm³ à double arbre à cames en tête (DACT). Avec 14,48 ch à 9 500 tr/min et un couple maxi de 11,5 Nm à 8 000 tr/min, elle flirte avec la limite légale pour les permis A1 et B (15 chevaux). Sa boîte de vitesses à 6 rapports est associée à un embrayage anti-dribble, qui promet des rétrogradages sans sueurs froides et une fluidité bienvenue en conduite dynamique.

Côté châssis, le roadster Morbidelli dispose d’une fourche inversée de 33 mm avec un débattement de 130 mm à l’avant et d’une suspension arrière multibras réglable, assez rare sur ce segment pour être soulignée. Le freinage est confié à des disques de 260 mm à l’avant et 220 mm à l’arrière avec un ABS de série.

Un poids et un prix contenus pour la Morbidelli F125

Avec une selle perchée à 795 mm et un poids de 143 kg elle reste accessible au plus grand nombre des pilotes, débutants comme confirmés souhaitant une moto simple au quotidien.

L’équipement n’est pas en reste avec un éclairage Full LED complété par des clignotants dynamiques, un écran LCD qui intègre un indicateur de rapport engagé et un double port USB (Type-A et Type-C), tous présents de série.

Affichée à 2 999 €, la petite Morbidelli F125 enfonce le clou en proposant une garantie de 5 ans. Un autre argument de poids pour la marque distribuée en France par le groupe Moteo.