White Motorcycle Concepts et Pininfarina : une révolution aérodynamique pour les motos de demain

Lors des célébrations du 95e anniversaire de Pininfarina, le constructeur britannique White Motorcycle Concepts (WMC) et le légendaire designer italien ont dévoilé une collaboration ambitieuse visant à redéfinir l’avenir des motos de route. Ce partenariat, annoncé à Cambiano, met en lumière la technologie aérodynamique brevetée de WMC : un conduit central traversant la moto de l’avant à l’arrière. En canalisant l’air à travers le cadre plutôt qu’autour, ce « grand trou » réduit drastiquement la traînée, boostant l’efficacité énergétique et les performances, tout en abaissant les émissions de CO₂.

Fondée par Robert White, ex-ingénieur de Formule 1, WMC s’est fait un nom en 2021 avec la WMC250EV, une moto électrique qui a pulvérisé le record de vitesse terrestre (186 mph, soit 300 km/h) grâce à son conduit cylindrique révolutionnaire. Depuis, cette innovation a été testée sur le WMC300FR, un trois-roues hybride basé sur le Yamaha Tricity utilisé par la police de Northamptonshire, et sur la Zero SR/S, une sportive électrique dont la traînée a été réduite de 10 %. Aujourd’hui, WMC et Pininfarina veulent appliquer ce concept à un roadster hybride, alliant style et fonctionnalité.

Les premiers fruits : un roadster hybride audacieux

Les croquis initiaux révèlent un roadster nu et semi-caréné, propulsé par un petit moteur hybride à induction forcée. Le conduit, partant sous le guidon et s’évacuant sous la selle, devient un élément esthétique et structurel clé. « Sa forme tubulaire est rigide par nature », explique White. « Elle relie solidement la colonne de direction à la suspension arrière, tout en servant de point d’ancrage au groupe motopropulseur. » Pininfarina y voit une opportunité : un moteur compact plutôt qu’un gros bloc, pour un équilibre optimal entre poids, puissance (environ 100-150 ch estimés) et efficacité.

L’étude de Pininfarina insiste sur une position de conduite conventionnelle et confortable, malgré une traînée bien inférieure aux motos nues classiques. « Le conduit améliore l’efficacité quel que soit le carburant », souligne White. Testé en soufflerie à Turin, ce design promet une réduction de la consommation – un atout pour l’hybride envisagé, qui pourrait afficher une autonomie supérieure à 300 km en usage mixte, selon les standards actuels des hybrides légers.

Une collaboration visionnaire

« Ce fut un plaisir de travailler avec Pininfarina », confie White. « Nous avons fait du conduit un élément à la fois fonctionnel et esthétique. » Ces croquis ne sont qu’un début : aucun prototype roulant n’est encore annoncé, mais l’objectif est clair – une moto de série d’ici 2027, coïncidant peut-être avec les nouvelles règles MotoGP. Pour l’instant, la WMC-Pininfarina reste un concept, mais son potentiel intrigue déjà.